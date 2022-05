Jaguariaíva comemora Dia Municipal do Tropeiro

Marcando a programação de retorno das atividades culturais no Cine Teatro Valéria Luercy, a administração municipal, através da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) realizou a comemoração do Dia Municipal do Tropeiro, na última quinta-feira (12).

O evento de resgate cultural contou com a presença de autoridades, entre elas secretários, vereadores, prefeita Alcione Lemos, vice Adilson Passos Félix, delegado Dérick Moura Jorge, comunidade e crianças da rede municipal de ensino, que abrilhantaram a noite com apresentações, vestidos como “mini-tropeiros”. Entre os secretários municipais presentes esteve a ex-vereadora Sandra Negrini, da SETMA (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente), autora do projeto de lei que instituiu o Dia Municipal do Tropeiro (Lei Municipal 2507/2014).

Saudação especial ao público de mais de 300 pessoas foi dada pela prefeita Alcione, que acolheu a todos e valorizou a participação tropeira na formação cultural e econômica de Jaguariaíva. Lembrou que, tradicionalmente realizado em setembro, na comemoração do aniversário de Jaguariaíva, o Festival Cultural, Partes de Nossa História, elevou o tema “Tropeirismo” desde 2011. A secretária da SMECEL, Erla Melo, e o diretor Vinícius Schadner, acrescentaram que o festival continua a disseminar o valor dos tropeiros, homenageados e lembrados também nas escolas e ações culturais.

No cinema, fatos ligados à rota dos tropeiros, viajantes que ao passarem por essas terras ajudaram a formar vários municípios, desde Viamão-RS até Sorocaba-SP, foram contados pelo historiador Rafael Pomim e o presidente do “Clube dos Tropeiros Alma Sem Fronteira”, José Nereu Gomes. Na Praça de Alimentação do cinema, ornamentada para a ocasião, foi divulgada a Quirerada, prato típico oficial de Jaguariaíva, degustado ao som de música campeira, tocada pelo músico Rafael Jayme, do Grupo “Sonata Maragata”, da Escola Municipal de Música “Elzita Jorge Cunha”.