Homem é executado a tiros no Norte Pioneiro

Um homem foi executado a tiros na noite deste domingo (15) no município de Cornélio Procópio.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, por volta das 21h45 a equipe foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo após populares ouvirem tiros no bairro “Multirão”. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Francisco Orlando Atisano para averiguar a situação.

No local, em contato com populares, este relataram que uma pessoa havia sido alvejada, mas foi socorrida e encaminhada a Santa Casa para receber atendimento médico. Já os suspeitos teriam fugido em direção ao bairro Florência Rebolho. Durante diligências em busca dos suspeitos, os policiais encontraram uma pick-up Fiat Strada que havia sido roubada no município de Itambaracá. Também foi apreendido um estojo calibre 9 mm.

Enquanto os policiais seguiam no atendimento a ocorrência, a equipe foi informada que a vítima, identificada como Mikaell Gordiano dos Santos, havia entrado em óbito. O caso foi repassado a equipe da Policia Civil para ser investigado.