UENP inicia ano letivo na próxima segunda-feira para 1,3 mil alunos

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) inicia o ano letivo de 2022 na segunda-feira (16) para 1.390 estudantes ingressantes das turmas compostas pelos aprovados no Sisu 2022/1 e no Vestibular 2022, além dos alunos veteranos.

Um dos eventos para acolhida aos alunos será realizado nos dias 17 e 18 de maio pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi), nos três câmpus da instituição, localizados nas cidades de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes.

O objetivo é recepcionar e divulgar as ações do Neab, da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Política de Ações Afirmativas (CAAF/UENP) e da Comissão Universidade para os Índios (CUIA/UENP).

A programação conta com a apresentação de cânticos e batuques do grupo Tonelada de Maracatu em conjunto com os Cânticos Indígenas Guarani Nãndewa e Violino de Duda Almeida.

Os alunos matriculados em 24 cursos de graduação na universidade vão finalizar o primeiro semestre letivo em 10 de setembro. Já as aulas do segundo semestre de 2022 iniciam em 26 de setembro e seguem até 11 de março de 2023.