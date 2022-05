Morre motociclista envolvido em acidente em Siqueira Campos

Um homem de 33 anos vítima de um acidente de moto registrado no último dia 30 de abril no bairro da Guabiroba, em Siqueira Campos, morreu nesta sexta-feira (13) em Londrina.

De acordo com informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o homem foi identificado como Maurício Inocêncio Martins. Na noite do dia 30, ele transitava com uma moto em uma estrada que liga Salto do Itararé a Siqueira Campos quando, na altura do bairro da Gabiroba, teria perdido o controle da moto ao passar por uma lombada e sofreu uma queda. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil, pois naquele momento, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estava prestando socorro a outro acidente envolvendo moto.

Maurício foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos com suspeita de traumatismo craniano e, devido a gravidade do seu quadro clínico, levado para um hospital de Londrina onde estava internado e, infelizmente, não resistiu e veio a óbito nesta sexta-feira.

O Velório será na capela Olsan na Rua Getúlio Vargas em Siqueira Campos.