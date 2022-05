SESA registra morte de jovem de 23 anos pela Covid no Norte Pioneiro

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR) segue atualizando os dados da pandemia da Covid-19 no estado. De acordo com o último boletim informativo divulgado na tarde desta quinta-feira (12), mais uma morte relacionada a Covid-19 foi confirmada no Norte Pioneiro.

De acordo com os números, trata-se de uma jovem de 23 anos que morreu em Santo Antônio da Platina. De acordo com os dados publicados pela secretaria, a vítima havia contraído a doença no mês de fevereiro deste ano, porém, não há maiores informações sobre a data exata do óbito e se a paciente estava ou não internada. Também não foram divulgados dados se ela tinha ou não alguma comorbidade que possa ter agravado a doença ou se havia sido imunizada.