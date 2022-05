Prefeitura de Joaquim Távora publica edital do 5° Concurso Literário de Poesia

A prefeitura municipal de Joaquim Távora através da Divisão de Cultura tornou público o 5° Concurso Literário de Poesia da Divisão de Cultura.

O objetivo do concurso é apresentar textos inéditos, na forma de poema, no intuito de fomentar o gosto pela arte e literatura na comunidade de língua portuguesa, incentivando novos talentos.

Na categoria juvenil podem se inscrever cidadãos de 14 anos completos até 17 anos completos e que residam no município. A categoria infantil é somente para alunos tavorenses matriculados nos 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede pública ou privada. Para a categoria adulta, a partir dos 18 anos completos, com inscrição aberta no âmbito nacional e internacional. Ambas as categorias exigem trabalhos inéditos em língua portuguesa.

Os trabalhos serão classificados até o terceiro lugar de cada categoria, recebendo troféus, livro presentes e diploma. Os quartos e quintos lugares, recebem diplomas de Menção Honrosa e livro presente. Na categoria Infantil, a escola vencedora que representa o aluno do primeiro lugar recebe um troféu de Colégio do Ano. As professoras vencedoras que representam os alunos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares recebem medalhas de ouro, prata e bronze como Professoras do Ano. As premiações especiais se darão por contribuições da indústria, comércio, entidades nacionais e públicas que por ventura queiram colaborar para o fomento da arte literária.

Um membro da Sociedade Tavorense que tenha vínculos com a literatura, na educação literária ou menções e trabalhos literários executados em sua carreira será homenageado na cerimônia de premiação. Pode ser este um ser vivente ou in memoriam. Tal indicação de menção deverá ser feita por parte do Chefe de Divisão de Cultura do município que entregará também o certificado de Honra ao Mérito Literário na noite de premiações.

Para mais informações a respeito das inscrições, submissão do trabalho, julgamento e premiação, deve-se acessar o site da prefeitura e conferir o edital completo.