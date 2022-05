Agressor tranca esposa no quarto e foge com dinheiro do aluguel e comida das crianças

Uma mulher passou por momentos de tensão ao ser trancada pelo marido em um quarto de sua casa. Além disso, o suspeito ainda fugiu levando o dinheiro da família. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (11) em Cornélio Procópio.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 09h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada ao bairro Mutirão I. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, essa passou a relatar que, na noite anterior, foi trancada pelo marido em um quarto da residência e só conseguiu escapar no dia seguinte. Ainda de acordo com a vítima, o agressor fugiu levando o dinheiro que seria para pagar o aluguel e para comprar comida para os filhos do casal. A mulher ainda relatou aos policiais que vem sendo agredida pelo suspeito.

Frente aos fatos, como o “machão” não se encontrava no local, a vítima foi orientada a procurar a delegacia da Polícia Civil para dar continuidade aos procedimentos de proteção a ela e aos filhos.