Caminhoneiro embriagado é preso na PR-092 em Siqueira Campos

Uma cena de irresponsabilidade no volante, que poderia ter culminado em uma tragédia, foi flagrada por policiais rodoviários na noite desta quarta-feira (11) no município de Siqueira Campos.

Um caminhoneiro que conduzia um cavalo mecânico Mercedes Benz pela rodovia PR-092 no sentido Siqueira Campos a Quatiguá acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista nas imediações da empresa Pro Tork. O acidente aconteceu por volta das 20h00. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e o motorista foi submetido ao teste do etilômetro o qual apontou 0,83 Mg/l, ou seja, estava dirigindo alcoolizado.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Felizmente, ninguém se feriu.