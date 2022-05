Paraná assume vice-presidência do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Trabalho

O Paraná vai representar a região Sul na vice-presidência do Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho, com a eleição ocorrida nesta terça-feira (10), em Brasília. O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni, será o porta-voz das questões regionais de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina como vice-presidente do colegiado.

“É uma honra poder representar o Paraná e o governo Carlos Massa Ratinho Junior nesse importante Fórum”, disse o secretário. “Aproveitamos a oportunidade e nos oferecemos para sediar a próxima reunião do Fórum para que os outros estados venham e conheçam os bons exemplos do Paraná para levar para o resto do País”.

No encontro também foram discutidas demandas dos secretários estaduais ao Ministério do Trabalho e Previdência, como criação de ferramentas de comunicação do Fonset (site, revista e redes sociais).

Segundo Suelen Glisnki, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf, que acompanhou o secretário em Brasília, o Paraná também solicitou ao Ministério a regulamentação da parte operacional de investimentos fundo a fundo.

“Hoje o Estado do Paraná está com quase R$ 8 milhões na conta para investimento na rede Sine e vamos fazer essa solicitação de capacitação das equipes e uma cartilha de passo a passo operacional para executar os recursos ainda ao longo do segundo semestre de 2022”, disse.

A próxima reunião do Fonset será no dia 14 de junho em Curitiba. Os secretários de outros estados farão uma visita à Agência do Trabalhador da Capital.