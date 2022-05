Colégio de Siqueira Campos suspende aulas devido a surto de Covid-19

O avanço da vacinação mudou drásticamente o cenário da Covid-19 em todo o mundo e muitas coisas voltaram ao normal, porém, o sinal de alerta ainda segue ligado em alguns casos, pois, apesar de mais branda, a doença continua contaminando pessoas. Em Siqueira Campos, por exemplo, um surto do coronavírus fez com que as aulas fossem suspensas no Colégio Cívico Militar Segismundo Antunes Neto, o Cespsan.

De acordo com informações do radialista Claret Coutinho, a suspensão das aulas foi decidida em comum acordo entre a Direção da instituição e a Secretaria Estadual de Educação com interrupção da quarta-feira (11) e retorno na segunda-feira (16).

A decisão foi tomada após equipes da administração, professores e alunos apresentarem sintomas da doença. A vice-diretora da escola, Laucimara Laura de Azevedo, informou que a decisão tem caráter preventivo evitando que mais alunos ou funcionários sejam contaminados com a Covid-19. Ela também tranquilizou a comunidade escolar informando que as pessoas apresentaram sintomas leves da doença.

Já a chefe do setor de Epidemiologia do município, Lucilene Vieira, informou que foram tomadas as medidas preventivas conforme orientação da SESA para estes casos. “Nós seguimos todos os protocolos e, neste caso, são testadas as pessoas com sintomas e, quem for diagnosticado com a doença, deve permanecer em isolamento domiciliar”, explicou.