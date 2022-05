Homem defende irmã de assalto e acaba esfaqueado em Jacarezinho

Um rapaz ficou ferido após ser esfaqueado ao tentar recuperar objetos tomados de assalto de sua irmã. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (10) em Jacarezinho.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h00 a equipe recebeu um chamado onde o solicitante informava que seu filho havia sido esfaqueado e estava no Pronto Socorro. Diante do chamado, os policiais foram até a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com o pai da vítima, este passou a relatar que sua filha havia sido vítima de um assalto no qual foram levadas duas pulseiras. Ao saber da situação, o irmão da moça foi atrás dos suspeitos e acabou encontrando os indivíduos na Rua José Bonifácio, na Vila Setti. Ele chegou a recuperar uma das pulseiras e retornou para entregar para sua irmã, momento em que ficou sabendo que, na verdade, duas pulseiras haviam sido roubadas. Mais uma vez ele foi atrás dos criminosos e encontrou na Rua Cianorte, porém, desta vez, o autor do roubo e o irmão da vítima tiveram uma briga onde o rapaz acabou sendo esfaqueado.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. A PM conta com a ajuda da população para encontrar o assaltante e denúncias podem ser feitas através do 190.