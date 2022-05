Espaço da Copel participa da 20ª Semana Nacional de Museus

O Espaço Energia Museu Copel tem uma programação especial para a 20ª Semana Nacional de Museus, que acontece de 16 a 22 de maio, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O endereço é Rua Desembargador Motta, 2.347, no Centro, em Curitiba.

O evento é uma das ações da Política Nacional de Museus do Ibram, que tem como propósito mobilizar as instituições museais de todo o País em uma programação em torno de um mesmo tema. Neste ano, o tema é “O poder dos museus”, com destaque para a capacidade de reinvenção desses espaços ao longo dos tempos históricos.

“Estamos retornando com as visitas presenciais, depois de um período de isolamento na pandemia. É um momento muito especial de reencontros e organização das nossas atividades de educação, cultura e sustentabilidade”, comenta Adriana Nardelli Rosi, responsável pela participação da Copel na Semana dos Museus.

O Espaço Energia Museu Copel programou um encontro online para 16 de maio, das 14h às 15h, pelo perfil no Instagram @espacoenergiacopel, para falar sobre “O poder dos museus: como os museus podem tornar o mundo um lugar melhor”, com a historiadora e museóloga Jacira Ramos.

O museu da Copel também terá visitas mediadas para público infantil e adulto, e também receberá o lançamento da nova exposição "Tom da Luz", do artista plástico e designer Osvaldo Fontoura Dias. A mostra destaca a incidência da luz sobre as obras e instiga sobre a maneira como isso afeta a sensação sobre a propriedade das cores. O artista tem como característica se dedicar à pesquisa de diferentes materiais e técnicas com o objetivo de adicionar maior singularidade às suas obras.

Programação da 20ª Semana Nacional de Museus - Espaço Energia Museu Copel

16/05 - segunda-feira - 14h às 15h

Live no Instagram @espacoenergiacopel

“O Poder dos museus: como os museus podem tornar o mundo um lugar melhor”, com a historiadora e museóloga Jacira Ramos

18/05 - quarta-feira - às 10h e às 15h

Visita presencial à exposição “Tom da Luz”, com a presença do artista Osvaldo Fontoura Dias

Vagas limitadas

Agendamento de visitas neste site

20/05 - sexta-feira - 9h às 11h30

“Uma manhã no museu”, visita mediada e oficina de artes ministrada pelo artista Osvaldo Fontoura Dias. Para crianças de 7 a 12 anos

Vagas limitadas

Agendamento: [email protected] ou pelo telefone (41) 99935-0010.

20/05 - sexta-feira - 14h às 16h30

“Uma tarde no museu” - visita mediada e oficina de artes ministrada pelo artista Osvaldo Fontoura Dias. Para crianças de 7 a 12 anos.

Vagas limitadas

Agendamento: [email protected]com ou pelo telefone (41) 99935-0010.

21/05 - sábado - 10h às 11h30

Visita presencial mediada ao museu, para crianças e adultos

Vagas limitadas

Agendamento: [email protected] ou pelo telefone (41) 99935-0010