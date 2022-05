Universidades estaduais do Paraná participam da 20ª Semana Nacional de Museus

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG) e do Centro-Oeste (Unicentro) estão com uma programação especial para a 20ª Semana Nacional de Museus (SNM 2022), que será realizada de 16 a 22 de maio. São mais de 20 eventos gratuitos em cinco espaços das instituições de ensino, em quatro cidades do Interior, voltados a pessoas de diferentes idades.

Confira a programação .

A iniciativa conta com o apoio da Rede de Museus, Centros de Memória, Documentação e Acervos Universitários do Estado do Paraná (Remup), instituída no ano passado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

Entre vários eventos, haverá exposições, oficinas, cursos e ações educativas nas áreas de ciências, artes e história, além de apresentações musicais e atividades para crianças e escolas. O intuito é que a programação dialogue com as ações de educação, pesquisa, inovação tecnológica, valorizando a preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural, presente nas universidades estaduais.

O assessor da Coordenadoria de Ensino Superior da Seti, Renê Wagner Ramos, destaca o papel educativo dos museus universitários na comunidade acadêmica e na sociedade. “Os museus universitários contribuem com o processo de disseminação da ciência e tecnologia, contemplando pesquisas científicas fundamentadas nos acervos. Com responsabilidade social e cultural, esses ambientes são vitrines das atividades científicas e da difusão do conhecimento, atraindo vários públicos”, afirma.

QUALIFICAÇÃO -Em paralelo, a Remup vai promover, em Curitiba, um curso para profissionais de museus sobre identificação de autenticidade de obras de arte e objetos de herança cultural. O objetivo é qualificar agentes culturais, com foco em quadros técnicos especializados. O treinamento será no dia 17 de maio, em parceria com a Polícia Federal e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Centro de Ciências Forenses (CCF).

NACIONAL –A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), proposta de forma articulada com o setor museal brasileiro. O objetivo é mobilizar os museus de todo o País em torno de um mesmo tema. A SNM 2022 apresenta o tema O Poder dos Museus, e tem o apoio da Secretaria Especial da Cultura, no âmbito do Ministério do Turismo.

REMUP –Formalizada pela Portaria 168/2021 , a Remup é resultado de uma articulação estratégica entre a Seti e as universidades estaduais, com foco na promoção dos espaços museológicos vinculados às instituições de ensino superior. O Programa de Residência Técnica (Restec) em Gestão Cultural, lançado em dezembro de 2021, representa uma das primeiras ações da rede.

Envolvendo recursos da ordem de R$ 1,1 milhão, essa Restec selecionou 32 profissionais recém-formados nos cursos de graduação em Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Comunicação, Design Gráfico, Direito, História, Geografia, Museologia, Pedagogia, Produção Cultural e Serviço Social. Os residentes atuam nos espaços museais das universidades, além da Seti, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (Secc) e da Biblioteca Pública do Paraná (BPP).

SERVIÇO:

20ª Semana Nacional de Museus

Data: 16 a 22 de maio

Programação Especial em Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Guarapuava – Museus das Universidades Estaduais do Paraná – AQUI