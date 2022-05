Motociclista envolvido em acidente em Siqueira Campos é transferido de helicóptero

Um jovem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (10) na PR-092 em Siqueira Campos.

De acordo com informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, um automóvel teria realizado uma conversão para atravessar a pista e acessar o bairro Boa Vista quando o foi atingido pelo motociclista que transitava pela rodovia. O rapaz de 18 anos foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos, porém, devido a gravidade do seu quadro clínico, teve de ser levado a um hospital de Londrina.