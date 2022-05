Norte Pioneiro fica entre os primeiros no desempenho da Prova Paraná

Em março de 2020, o vírus da Covid-19 começou a se alastrar pelo mundo, fazendo a realidade mudar radicalmente. No meio de todo caos e desespero do período de pandemia a vida continuava e não dava espaço para trégua.

No setor de Educação, as escolas tiveram de suspender as aulas presencias, diante das severas medidas de distanciamento necessária para a contenção da doença. Para que os alunos pudessem seguir com os estudos, as redes públicas estaduais se organizaram imediatamente para garantir a continuidade das aulas em modalidade remota, da melhor maneira possível.

Contudo, perante a tantas incertezas quanto ao futuro, manter a aprendizagem dos jovens foi um desafio, tanto para os alunos quanto para pais e professores. A falta de equipamento adequado, acesso à internet, rotina doméstica e condições inapropriadas em casa foram enormes barreiras para que os alunos pudessem se dedicar e aprender de forma satisfatória. Além de todos esses fatores, problemas econômicos e emocionais, como depressão e ansiedade, foram aliados para contribuir com a baixa participação dos alunos.

Em meados de 2021, graças ao avanço da vacinação e diminuição do contágio, o cenário pandêmico foi diminuindo, e assim gradualmente as atividades cotidianas começaram a voltar ao normal.

Com a volta dos estudantes para as escolas, as equipes de Educação tinham novamente um desafio, buscar recuperar a defasagem causada pela pandemia.

Uma das regiões destaques neste quesito foi o Norte Pioneiro, e a prova disso é que de todo Paraná, os alunos desta localidade foram os destaques da Prova Paraná, que é uma avaliação contendo todas as disciplinas, objetivando fornecer diagnósticos sobre o nível de aprendizado de cada série em relação aos conteúdos abordados em sala de aula no primeiro trimestre. “Essa avaliação é um instrumento que auxiliará os professores na condução do processo de ensino. Fiquei muito feliz ao saber que os estudantes da nossa Regional e do Norte Pioneiro se destacaram tanto. Isto significa que eles compreenderam a importância da avaliação para a sua formação”, explica Ana Maria Molini, chefe do NRE de Jacarezinho.

Com um alcance de mais de 90% em participação efetiva dos estudantes da Rede Pública de Ensino, o primeiro colocado foi o Núcleo Regional de Cornélio Procópio seguido de Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz. “Durante a pandemia o Norte Pioneiro foi exemplo no modelo de aulas remotas, disponibilizando pela televisão e pela Internet através da plataforma Google Sala de Aula. As atividades e textos ficaram disponíveis na mesma plataforma e os alunos que não tinham acesso à rede foram atendidos com atividades impressas. Todas essas ações realizadas agora refletem no nosso excelente desempenho”, comenta Eliandra Francielli Bini Jaskiw, chefe do NRE de Cornélio Procópio.

Além da grande dedicação dos professores em sala de aula, foram realizadas também diversas ações de incentivo como lanches especiais, músicas e parodias, tudo isso visando impulsionar bons resultados. “Atingimos um ótimo resultado, 92,10%. Graças ao engajamento entre equipe gestora, professores e NRE, porque acreditamos que lugar de aluno é na escola”, afirmou a Chefe do NRE de Ibaiti, professora Leila Cândido de Bonfim Torres.

O chefe no NRE de Wenceslau Braz, comenta que, mesmo com tantos desafios os educadores conseguiram fazer os estudantes compreenderam a importância de realizar a avaliação. “Os alunos entenderam a relevância e o objetivo da Prova Paraná. O empenho dos diretores, pedagogos e professores a frente desse trabalho de divulgação e engajamento foi o diferencial da nossa região”, destaca o chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni.

O coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Daio Leal, exalta o árduo trabalho realizado pela Educação durante a pandemia. “Tenho o prazer de parabenizar o trabalho das equipes dos NRE’s e das escolas do Norte Pioneiro, que não mediram esforços em realizar buscas para que ninguém ficasse sem acesso ao aprendizado. De todo o Paraná nossa região é a que ficou à frente, e isso é motivo de comemoração” exalta.

Com o excecional desempenho da prova, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Estado subiu consideravelmente. O Paraná saltou do 7° lugar direto para o pódio, ocupando agora o 3° lugar. “Esses resultados representam para nós que a mudança no ensino vem sendo eficaz e de qualidade. Parabenizo o governador Ratinho Júnior, o secretário de Educação Renato Feder e todas as equipes, que estão mostrando a população que a Educação vem em primeiro em lugar”, finaliza Daio.