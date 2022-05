Boletim da SESA aponta mortes por Covid-19 no Norte Pioneiro

Após meses tranquilos em relação ao vírus da Covid-19, dois municípios do Norte Pioneiro registraram mortes relacionadas a doença nesta semana.

De acordo com o último boletim divulgado pela secretaria Estadual de Saúde, Santo Antônio da Platina estava com um total de 154 mortes pela doença e agora o número subiu para 155. Sobre os casos, no momento, há 195 casos ativos e 6 casos em investigação.

Já em Joaquim Távora, o número de óbitos no total era de 67 e agora passou para 68. O município possui ainda, 26 casos ativos do vírus, com um paciente hospitalizado e 3 suspeitos.

Até o momento não foi divulgado nenhuma informação sobre os pacientes que vieram a óbito.

Apesar disso, vale lembrar que as mortes por Covid-19 relatadas após a vacinação geralmente têm relação com outras comorbidades existentes antes do diagnóstico de Covid-19 ou faixa etária avançada. Pessoas nessas condições costumam ter o sistema imune debilitado. Portanto, em casos de óbitos entre pessoas que tomaram a vacina, deve ser considerado o histórico médico e faixa etária.