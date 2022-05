Siqueira Campos deve receber carretas de cursos técnicos do SENAC

A população do município de Siqueira Campos teve uma ótima surpresa na semana passada com o anúncio de investimentos do Senac para novos cursos técnicos no município.

Durante a cerimônia de entrega dos certificados para os alunos que estão se formando nos cursos de preparo de Massas Frescas e Recheadas, que foi realizada na sexta-feira (06), o gerente regional do Senac, Antenor de Matos Pinheiro, anunciou que serão investidos mais R$ 100 mil para novos cursos das carretas do conhecimento em Siqueira Campos.

A prefeitura informou que o anúncio foi uma grande surpresa, visto que o pedido foi feito há pouco mais de um ano e o processo burocrático costuma demorar, mas Antenor informou que Siqueira Campos tem dado o suporte necessário para a realização dos cursos o que, somado ao interesse e frequência dos alunos, fez com que o Senac buscasse ofertar mais cursos para a população.

O Departamento Social anunciou há algumas semanas que também para o 2º semestre o município terá as CARRETAS do SENAI, ou seja, serão duas oportunidades dentro dos próximos 6 meses em que os munícipes poderão participar de cursos profissionalizantes e se prepararem para o mercado de trabalho.