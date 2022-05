PM acaba com “Ramdãdãdã” em Joaquim Távora

O que é diversão para alguns causa quase que literalmente uma dor de cabeça para outros, é o famoso “Radãdãdã” ou cortar giro com as motocicletas. Na tarde do último domingo (08), uma denúncia anônima levou a equipe da Polícia Militar a acabar com uma bagunça dessas em Joaquim Távora.

De acordo com informações da PM, por volta das 14h30 os policiais foram informados que vários motociclistas estavam realizando manobras perigosas e fazendo barulho na região do bairro São Sebastião. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Assim que passavam pelo bairro das Palmeiras, os policiais se depararam com duas motociclistas que, ao visualizarem a viatura, os motociclistas empreenderam fuga. Os policiais foram atrás de uma delas a qual fugiu em direção ao bairro Vista Bela e, durante a perseguição, o condutor acabou perdendo o controle e sofreu uma queda sendo necessário ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Em seguida, foi constatado que se tratava de um adolescente de 17 anos que foi encaminhado, acompanhado de sua mãe, para o 3º Pelotão da PM para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a motocicleta que estava sem placa e com a documentação atrasada foi apreendida.