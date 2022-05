PM combate exploração sexual de adolescentes em Siqueira Campos e mais dois municípios

Equipes da Polícia Militar deflagraram, durante este final de semana, mais uma fase da Operação Parador 27 na região do Norte Pioneiro, a qual tem objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.

De acordo com informações divulgadas pela PM, a ação foi deflagrada nos municípios de Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina e Carlópolis. Os policiais foram as ruas entre a sexta-feira (06) e o domingo (08) e contaram com apoio das equipes dos Conselhos Tutelares dos municípios.

Durante a ação, dois homens de 31 e 64 foram presos. Também foi realizada a apreensão de oito porções de cocaína e uma menor de idade foi apreendida.