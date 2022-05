Acidente deixa motociclista ferido na PR-092 em Siqueira Campos

Mais uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo motocicleta na PR-092. Desta vez, a situação foi registrada no perímetro urbano de Siqueira Campos no início da tarde desta terça-feira (10).

De acordo com informações do radialista Claret Coutinho, a colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel. Segundo relatos de testemunhas, o condutor do automóvel estaria fazendo uma conversão para acessar a entrada do bairro Boa Vista quando acabou sendo atingido pela motocicleta. Com o impacto, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a Santa Casa para receber atendimento médico.

O trânsito ficou lento no local e a equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve orientando os motoristas.