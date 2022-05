Carro é alvejado e homem leva tiro no peito em tentativa de homicídio no Norte Pioneiro

Um homem ficou ferido após ser vítima de uma tentativa de homicídio registrada em plena luz do dia na última sexta-feira (06) em Cornélio Procópio.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 14h45 para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima registrada na Avenida Paraná em frente a Praça da Pedra. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram um automóvel VW/Gol o qual havia sido alvejado com disparos de arma de fogo e apresentava perfurações causados por tiros no para-brisas e no capô. Também foi verificado que um homem que estava no veículo havia sido alvejado no tórax e no braço direito, sendo socorrido e encaminhado a Santa Casa para receber atendimento médico. Já o atirador fugiu do local.

Em posse de uma informação anônima sobre o paradeiro do atirador, os policiais foram até uma residência no bairro Três Bicas onde o indivíduo foi encontrado escondido na casa de sua namorada. Ao ser indagado sobre a situação, ele confessou o crime aos policiais.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e a arma com as munições utilizadas no crime foram apreendidas e encaminhados a delegacia da Polícia Civil. Não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico da vítima.