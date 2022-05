Caminhonete entra embaixo de carreta e motorista sobrevive por milagre na PR-092

Sim, milagres existem, como foi o caso de um motorista que sobreviveu a um acidente onde a caminhonete que ele conduzia ficou destruída. A situação foi registrada na tarde desta segunda-feira (09) na PR-092 em Siqueira Campos.

De acordo com informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente aconteceu no fim da tarde. O motorista de uma caminhonete Ford F1000 transitava pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, ao acessar a terceira faixa da rodovia nas proximidades da Ponte Nova, acabou atingindo a traseira de uma carreta que estava parada com problemas mecânicos. Com a violência do impacto, a cabine da caminhonete ficou destruída.

Apesar do susto, O homem, que é agricultor, vivenciou um milagre e saiu do veículo com ferimentos leves. Ele contou que trafegava pela rodovia e a luminosidade do sol acabou prejudicando sua visão fazendo com que ele não percebesse que a carreta estava parada. A vítima foi socorrida e encaminhada a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Siqueira Campos estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.