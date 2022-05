Unespar conquista o primeiro lugar do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

A Universidade Estadual do Paraná (Unerspar) é um dos destaques do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, edição 2022. A instituição ficou em primeiro lugar na etapa estadual, categoria ensino superior, com o projeto de extensão Feira do Empreendedor, desenvolvido no câmpus de Paranaguá. A próxima fase é a nacional. Os coordenadores do projeto e professores do Colegiado de Administração, Sebastião Cavalcanti Neto e Marcos Correa, receberam o prêmio na sexta-feira (06), no Sebrae de Paranaguá.

A Feira do Empreendedor iniciou há 10 anos como parte da matéria de empreendedorismo do 4º ano do curso de administração. O professor Marcos explica que durante o ano são desenvolvidas questões teóricas acerca do empreendedorismo. “Dividimos a turma em equipes e ao longo do ano eles montam uma ideia de negócio, desde a ideação, até a prototipagem, para testar o produto. Em seguida esse projeto é apresentado na Feira do Empreendedor”, conta.

Por conta de estar categorizada como projeto de extensão, a feira atualmente conta com a participação de cerca de 45 estudantes. Ela concorreu com 76 projetos de todo o Paraná.

“Concorremos com universidades privadas e demais instituições de todo o Estado. Ser finalistas e agora estar em 1º nos deixa muito felizes pelo reconhecimento”, completa Marcos. Ele ressalta que o prêmio é uma forma de reconhecer o esforço dos professores assim como uma forma de divulgação acadêmica e científica dos trabalhos que a Unespar realiza e dos impactos que gera na comunidade.

Todos os anos o evento acontece nas dependências da Unespar, câmpus Paranaguá, de forma presencial. Entre os anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19, o projeto foi realizado na versão online. Considerando sua relevância para a comunidade local, ainda em 2021, a Câmara de Vereadores aprovou a proposta e o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, sancionou a lei de inclusão da Feira do Empreendedor no calendário oficial do município.

A partir deste ano, o evento voltará a acontecer de forma presencial e contará com as parcerias da prefeitura e do Sebrae, para aproximar ainda mais a comunidade empreendedora dos estudantes da Unespar. “Temos como objetivo nos relacionar ainda mais com a comunidade de Paranaguá, por meio da troca de experiências e diálogo, além de auxiliar estudantes com o desenvolvimento de ideias, aproximando-os dos problemas regionais do litoral paranaense, através da união entre teoria e prática”, destaca Marcos.

Além da exposição na feira, os estudantes desenvolvem dois livretos: um Sumário Executivo, com as ideias principais daquele negócio que desenvolveram durante o ano e outro com Histórias de Sucesso dos Empreendedores do Litoral Paranaense. “Esse último livreto é uma forma de aproximar os alunos a exemplos de empresários locais”, afirma Marcos.

Para completar o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, durante a Feira do Empreendedor, acontece um Simpósio de Empreendedorismo e Inovação, em que os estudantes apresentam trabalhos dentro desta temática e, em parceria com a empresa júnior Ilha do Mel, é desenvolvido um Top of Mind, como reconhecimento das marcas e empresas do Litoral.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL– Outra instituição pertencente ao Governo do Estado que alcançou destaque na edição 2022 do Prêmio Educação Empreendedora foi o Centro Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescato Bomtempo – CEEP Assaí , na região Norte do Paraná. O CEEP é vice-campeão na categoria educação profissional com o projeto Expotec 4.0.

PRÊMIO – O prêmio tem por objetivo identificar e reconhecer as melhores práticas da educação empreendedora do Brasil. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae desde 2013. De acordo com os dirigentes do Sebrae, o desafio é ampliar ainda mais o alcance da educação empreendedora no País e desenvolver seres humanos de forma integral, acreditando que para isso é necessário reconstruir práticas educacionais e proporcionar o engajamento de toda a comunidade escolar.

O prêmio, além de reconhecer e valorizar os professores que tenham implementado práticas criativas e inovadoras para desenvolver competências empreendedoras em seus estudantes, têm o potencial de oferecer ao ecossistema educacional projetos inspiradores que podem dar origem a novas ações em outros lugares.