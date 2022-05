UEPG inicia o ano letivo e acolhida de 1.609 calouros nesta segunda-feira

A Universidade Estadual de Ponta Grossa inicia nesta segunda-feira (9) o ano letivo 2022. Para acolhida aos 1.609 calouros, ingressantes em 39 cursos da instituição, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae-UEPG), setores do conhecimento, atléticas e centros acadêmicos organizaram atividades de integração.

De acordo com o cronograma de atividades, os cursos estarão com agendas próprias, como visitas a laboratórios, aos restaurantes universitários e a outras estruturas da universidade, enquanto a Prae fará uma acolhida geral, nas unidades Uvaranas e Centro. A programação é diversificada e segue até sexta-feira (13).

A pró-reitora de Assuntos Estudantis (Prae-UEPG), Ione Jovino, lembra que foi desafiador, no ano passado, pensar um evento virtual para todos os cursos. “Agora o grande desafio é voltar a fazer um evento presencial, grandioso, depois de dois anos”, disse.

“O ingresso dos novos estudantes na UEPG é motivo de orgulho e felicidade para toda a comunidade universitária, para familiares e para cada um dos calouros que iniciam uma nova e importante fase de sua formação intelectual e humana. Portanto, deve ser um momento de celebração”, acrescentou.

No dia 9, o Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (Secihla) promove o Bazar Literário do Diretório Acadêmico Conceição Evaristo (Dace), com livros à venda a partir de R$ 0,10. Nos períodos da manhã, tarde e noite, a agenda dos cursos do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde (Sebisa) inclui a tradicional Cerimônia do Jaleco.

No dia 10, os veteranos do Curso de Jornalismo apresentam a Rádio Resistência no pátio do câmpus Centro, em frente ao Dejor. No dia 11, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas realiza uma visita ao Parque Estadual de Vila Velha.

Na o dia 12 acontece o Trote Solidário, com revitalização do Bloco E. A atividade, promovida pelo Centro Acadêmico de Engenharia Civil (Cavam), será realizada pelos estudantes, com supervisão dos professores do curso de Engenharia.

A programação do Setor Engenharias, Ciências Agrárias e Tecnologia (Secate) prevê para a sexta-feira uma visita dos cursos de Agronomia e Zootecnia à Fazenda Escola (FESCON), onde os calouros vão conhecer a estrutura e corpo técnico da Fazenda. À tarde, estão previstas atividades de revitalização da área ao redor da sede, pintura do cercado e manutenção da horta.

TROTES PROIBIDOS – Durante a acolhida, a Prae promove a campanha “Trote não é legal”, que alerta os estudantes sobre a proibição de situações físicas ou virtuais de constrangimento ou violência. A Resolução 23 do Conselho de Administração define que “qualquer ato de violência física ou moral praticado por qualquer estudante dentro de suas instalações (…) será considerando trote”.

Condutas dessa natureza colocam em risco a integridade física e moral dos acadêmicos recém-ingressos na universidade. Portanto, ninguém poderá ser forçado a participar de quaisquer atividades de trote, dentro ou fora da instituição.

Trotes virtuais nas redes sociais, que promovam atitudes vexatórias e de humilhação, trote presencial ou qualquer outra situação similar devem ser informadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis pelo email [email protected] ou pelo telefone (42) 3200-3237.