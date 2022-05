Programas de extensão marcam presença da UEM na Expoingá

Os três espaços de divulgação da ciência da Universidade Estadual de Maringá (UEM) na 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá - Expoingá 2022 recebem muitas atividades neste final de semana. A comunidade universitária atua nos espaços levando conhecimento à população, nas áreas reservados à divulgação científica.

O reitor Julio César Damasceno diz que, após dois anos sem realização da feira, a UEM retoma a parceria para a participação no evento para ajudar a discutir temas relevantes do agro, mas também para discutir impactos da pandemia nesse universo de commodities, energia e fertilizantes, além de questões sociais e ambientais.

“É uma oportunidade de mostrar o que fazemos, em extensão e serviços, por meio de uma série de atividades, com a atuação de professores, alunos e técnicos. Estamos com atividades ao longo de toda a Expoingá. A UEM é uma referência para os municípios do Noroeste e ajuda a produzir conhecimento, tecnologia e ciência”, lembrou.

No Pavilhão Branco, o destaque é a Expociência, com os giroscópios, alguns experimentos de Física e Matemática, ambientes de Mata Atlântica e outros biomas do Paraná. Professores ainda explicam sobre o novo curso da UEM, o de Física Médica, uma novidade de campo profissional.

No Pavilhão Azul, representantes do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) levam informação sobre o Núcleo Maria da Penha (Numape).

A Incubadora Unitrabalho da UEM apresenta à comunidade parte dos seus 24 anos de história, incluindo os diversos projetos de empreendimentos solidários desenvolvidos nesse tempo. Os grupos estão acompanhados da equipe do Núcleo de Ensino a Distância (Nead), que leva o caso de sucesso desta modalidade de ensino da UEM para o estande.

Quem também passa pelo local confere as atividades do Hospital Universitário de Maringá (HUM), simulando como funciona um ambiente hospitalar. Na exposição, dois bonecos simulam pacientes em leitos. E mais: a garotada das escolas podem aprender manobras de reanimação cardio-respiratória com alunos do curso de Medicina da UEM.

BOOTCAMP– Neste sábado, o destaque da programação é o BootCampo Manna Agro 2022. O evento é organizado pelo Ecossistema Manna Team e vai reunir 150 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental II e anos iniciais do Ensino Médio.

O nome BootCampo é um jogo feito com as palavras "bootcamp", que se traduz como acampamento de treino (tradução livre) e campo. Isso porque as atividades a serem realizadas no evento têm como objetivo mostrar aos jovens como se dá a aliança entre as inovações nas tecnologias de ponta e o meio rural de produção.

O BootCampo vai até às 20 horas. Os participantes vão atuar em equipes compostas por um professor responsável e até cinco alunos. Serão duas etapas: uma chamada Manna Fair (feira do Manna) e outra Manna TEEN.

A Manna Fair será uma exposição de aparelhos e mecanismos desenvolvidos pelo ecossistema, como uma forma de demonstrar as possibilidades e inspirar os participantes para a próxima etapa.

Na Manna TEEN, os alunos vão colocar a mão na massa. Orientados por pesquisadores, as equipes vivenciarão o processo de desenvolver projetos de inovação para o ramo do agronegócio e, mais tarde, serão avaliados por jurados especialistas.