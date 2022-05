Sanepar abre inscrição para evento virtual sobre preservação da memória do saneamento

Estão abertas as inscrições para o workshop virtual Preservação da Memória do Saneamento no Paraná, que ocorrerá pela internet, em 25 de maio de 2022, das 10 às 12 horas. Interessados podem se inscrever até o dia 22 de maio AQUI . O evento é gratuito e será fornecida certificação aos participantes.

A atividade reúne três profissionais que são referências importantes na área de patrimônio histórico do Paraná, tanto pela formação quanto pela atuação profissional.

Do workshop, participam como palestrantes Aimoré Índio do Brasil Arantes, professor e historiador da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura; Brenda Ascheley de Morais Ferreira, diretora do Departamento de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa; e Manoel César Santos, técnico em Patrimônio Histórico da Sanepar.

Dirigido a professores, pesquisadores, estudantes e profissionais das áreas de patrimônio, arquitetura, história e saneamento, o evento faz parte das comemorações da Semana Nacional de Museus, realizado há 20 anos e que nesta edição tem como tema “O poder dos museus”.

O workshop é organizado pela Coordenação do Patrimônio Histórico da Sanepar, junto à Gerência de Educação Socioambiental e da Diretoria de Meio Ambiente da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]