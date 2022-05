Deputado Guto Silva recebe o título de cidadão honorário de Jacarezinho

Luiz Augusto Silva, popularmente conhecido como Guto Silva, recebeu o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho em sessão solene da Câmara de Vereadores realizada na noite de quinta-feira (05). A outorga do título foi feita proposta pelo presidente da Câmara vereador Antonio Neto, que presidiu a cerimônia. Participaram da entrega da honraria os parlamentares, Betão da Curva (PSD), Dorival de Souza “Val” (PDT), Edilson da Luz (DEM), Marcos Colosso (PSB), Serginho Marques (PT), a vice-prefeita Patrícia Martoni (PSD), o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), o deputado estadual Pedro Lupion (DEM) e diversas autoridades civis e militares.

O título de cidadão honorário é uma homenagem prestada pelo Poder Legislativo aos cidadãos que se destacam na sociedade em função dos relevantes serviços em prol da coletividade.

Guto Silva agradeceu a confiança depositada em seu trabalho e garantiu continuar empenhado em prol de melhorias locais. “Obrigado pelo Título de Cidadão, que representa que nosso trabalho está no caminho certo, visando o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná. É uma honra receber esta homenagem e me tornar jacarezinhense, pois agora também sou de Jacarezinho. Contem com minha luta para continuar destinando recursos e buscando o progresso de Jacarezinho e do Norte Pioneiro”, disse o deputado Guto Silva.

Biografia e currículo

LUIZ AUGUSTO SILVA nasceu em 11 de fevereiro de 1977 na cidade de Maringá/PR. Conhecido como GUTO SILVA, é um político brasileiro, empresário, consultor internacional de negócios, reeleito Deputado Estadual no Paraná, filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e Ex-Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado do Paraná.

GUTO é Empresário que atua na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, além de Consultor Internacional de Empresas do SEBRAE/PR. Iniciou a carreira política em Pato Branco, em 2009, quando foi eleito Vereador, o mais votado do Município naquela Eleição.

No governo estadual exerceu o cargo de Subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná no período de 2012 a 2014. Foi eleito Deputado Estadual em 2014, com 45.313 votos pelo PSC, e reeleito em 2018, pelo PSD, com 66.412 votos, o mais votado do seu partido. Ainda em seu primeiro mandato, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, ocupou a Vice-Presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, foi Presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, Presidente da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e Coordenador da Bancada Digital. Assumiu interinamente a Presidência da Casa em 2018, com a licença temporária do titular, o Deputado Ademar Traiano. Com a eleição de Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) ao Governo do Estado, Guto foi nomeado Secretário-Chefe da Casa Civil, em 2019.