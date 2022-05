Reunião define estratégias para controle populacional de animais em Joaquim Távora

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a secretaria municipal de Saúde, realizou na tarde de ontem, segunda-feira (02), uma reunião para definir estratégias para controle populacional de cães e gatos.

A iniciativa visa realizar levantamento de quantos animais domésticos tem no município, se existe zoonoses, que são as doenças transmitidas de animais a humanos, bem como se há alguma situação adversa de animais vivendo em condições de precariedade.

Além do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Elepechuk, participaram da reunião a veterinária Simone de Souza Correa, a secretária municipal de Saúde Adalgiza Panichi ''Branca'', encarregada dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Fernanda Messias da Silva e os agentes de Saúde de todas as unidades do município.