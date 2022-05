Sanepar investe R$ 44 milhões e aumenta capacidade de tratamento de esgoto em Campo Mourão

A estação de tratamento de esgoto de Campo Mourão (Centro-Oeste), ETE Rio do Campo, está sendo ampliada. A obra é executada com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal por meio de contrato assinado nesta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile. O investimento de R$ 44,5 milhões aumenta em 80% a capacidade de tratamento do esgoto coletado na cidade.

No empreendimento estão em implantação mais um módulo de tratamento do efluente, dois filtros biológicos, decantadores, 26 leitos de drenagem, automação da unidade de tratamento e unidades complementares necessárias para o processo de tratamento.

Além dos mais de 35 mil imóveis ligados ao sistema, a unidade de tratamento prevê atender também o crescimento da cidade previsto para os próximos anos. O município tem atualmente 88% da população com acesso à coleta do esgoto. E todo o volume coletado recebe o necessário e adequado tratamento na estação localizada às margens do Rio do Campo.

A gerente regional de Campo Mourão, Araceli Eliane Pendiuk Stela, destaca que esse é o esforço da Sanepar para chegar à universalização do saneamento, colocando Campo Mourão com um dos melhores indicadores de esgoto do país. “O sistema de esgotamento sanitário melhora as condições ambientais, contribui com os indicadores de saúde e de qualidade de vida e favorece a economia dos municípios, pois permite a verticalização das cidades”, afirma Araceli.

NOVOS INVESTIMENTOS – No plano de investimentos da Sanepar já está prevista nova ampliação do sistema de esgoto na cidade, com implantação mais redes coletoras neste e no próximo ano, que vão elevar o atendimento para 95% da cidade.