Grave acidente entre carretas deixa feridos no Norte Pioneiro; ASSISTA O VÍDEO

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Um vídeo gravado por uma câmera de segurança registrou o momento de uma violenta colisão envolvendo duas carretas na PR-090, em Assaí, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na manhã do sábado (29) e deixou os dois motoristas envolvidos feridos. ASSISTA O VÍDEO ABAIXO.

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As imagens mostram o momento em que os veículos se chocam próximo a um trevo da rodovia. A força do impacto chama a atenção e, logo após a batida, uma grande nuvem de poeira toma conta do trecho.

De acordo com as informações apuradas no local, uma carreta Volvo, conduzida por um homem de 69 anos e que tracionava dois semirreboques, trafegava pela PR-090 quando o motorista iniciou uma manobra para acessar o trevo.

Durante a manobra, houve a colisão lateral com um caminhão Volkswagen, conduzido por um jovem de 26 anos, que seguia pela rodovia no sentido de Assaí a São Sebastião da Amoreira.

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Com o impacto, os dois condutores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento médico. O motorista de 69 anos foi levado ao Hospital São José, em Assaí, enquanto o jovem de 26 anos foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.

Apesar da violência da colisão registrada pelas imagens, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde atualizado dos dois motoristas.

Ainda conforme o registro da ocorrência, os testes do etilômetro não puderam ser realizados porque os condutores haviam sido encaminhados para atendimento hospitalar.

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Após os procedimentos realizados no local, os veículos envolvidos no acidente foram liberados aos respectivos responsáveis.