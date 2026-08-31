Grave acidente entre carretas deixa feridos no Norte Pioneiro; ASSISTA O VÍDEO

Colisão aconteceu na manhã do sábado (29) em Assaí; motoristas foram socorridos com ferimentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
31/08/2026 às 09h49
Grave acidente entre carretas deixa feridos no Norte Pioneiro; ASSISTA O VÍDEO
Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Um vídeo gravado por uma câmera de segurança registrou o momento de uma violenta colisão envolvendo duas carretas na PR-090, em Assaí, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na manhã do sábado (29) e deixou os dois motoristas envolvidos feridos. ASSISTA O VÍDEO ABAIXO.

Continua após a publicidade

As imagens mostram o momento em que os veículos se chocam próximo a um trevo da rodovia. A força do impacto chama a atenção e, logo após a batida, uma grande nuvem de poeira toma conta do trecho.

De acordo com as informações apuradas no local, uma carreta Volvo, conduzida por um homem de 69 anos e que tracionava dois semirreboques, trafegava pela PR-090 quando o motorista iniciou uma manobra para acessar o trevo.

Durante a manobra, houve a colisão lateral com um caminhão Volkswagen, conduzido por um jovem de 26 anos, que seguia pela rodovia no sentido de Assaí a São Sebastião da Amoreira.

Continua após a publicidade

Com o impacto, os dois condutores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento médico. O motorista de 69 anos foi levado ao Hospital São José, em Assaí, enquanto o jovem de 26 anos foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.

Apesar da violência da colisão registrada pelas imagens, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde atualizado dos dois motoristas.

Ainda conforme o registro da ocorrência, os testes do etilômetro não puderam ser realizados porque os condutores haviam sido encaminhados para atendimento hospitalar.

Continua após a publicidade

Após os procedimentos realizados no local, os veículos envolvidos no acidente foram liberados aos respectivos responsáveis.

Foto: Divulgação.
CAPACITAÇÃO Há 3 semanas

Polo da UEL inicia atividades em Assaí com curso de empreendedorismo

Abertura foi realizada com a aula inaugural do Programa Paraná Empreende Mais (PEM), iniciativa voltada à capacitação e ao fortalecimento do empreendedorismo

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
ATAQUE VIOLENTO Há 3 meses

Criminosos invadem casa e espancam homem e idoso no Norte Pioneiro

Ataque aconteceu durante a noite desta segunda-feira (15); vítimas foram surpreendidas dentro de casa, agredidas violentamente e encaminhadas ao hospital. Suspeitos foram presos pela Polícia Militar

 Foto: Prefeitura de Assaí
ENSINO SUPERIOR Há 3 meses

Governador lança pedra fundamental do novo polo da UEL em Assaí

De acordo com Ratinho Junior, implantação do Polo da UEL em Assaí representa um avanço na interiorização do ensino superior público e amplia a presença da universidade em uma região estratégica do estado

 Foto: Divulgação.
ENSINO SUPERIOR Há 3 meses

Ratinho Junior anuncia Polo da Universidade Estadual de Londrina em Assaí

Instalação da UEL Polo Assaí marca a expansão da universidade para fora de Londrina e representa a primeira unidade da instituição implantada em outro município

 Assaí é a 1ª da América Latina certificada como Comunidade Inteligente pelo Fórum Global. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
TÍTULO INÉDITO Há 5 meses

Cidade do Norte Pioneiro quebra barreiras e entra para a elite mundial de inovação

Assaí se tornou o primeiro município da América Latina a receber a certificação de Comunidade Inteligente

Assaí - PR
Assaí - PR
Assaí é um município do norte do Paraná, fundado em 1943, marcado pela forte influência da imigração japonesa. Sua economia se baseia principalmente na agricultura, com destaque para o café, soja, milho e trigo. A cidade preserva tradições culturais nipônicas, refletidas em festas, gastronomia e costumes locais. Com população acolhedora, Assaí oferece qualidade de vida, união comunitária e belezas naturais, unindo desenvolvimento agrícola à preservação cultural e histórica de sua formação.
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
CURTO MANDATO Há 14 minutos

Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito
A BOLA VAI ROLAR Há 54 minutos

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 hora

Temporais voltam a causar prejuízos e colocam municípios da região em alerta para tempestades
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

TSE suspende campanha de Renan Santos à Presidência
DECISÃO JUDICIAL Há 2 horas

Justiça determina interdição de lar de idosos no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados