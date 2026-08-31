Grave acidente entre carretas deixa feridos no Norte Pioneiro; ASSISTA O VÍDEO

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
ASSAÍ - Um vídeo gravado por uma câmera de segurança registrou o momento de uma violenta colisão envolvendo duas carretas na PR-090, em Assaí, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na manhã do sábado (29) e deixou os dois motoristas envolvidos feridos. ASSISTA O VÍDEO ABAIXO.
As imagens mostram o momento em que os veículos se chocam próximo a um trevo da rodovia. A força do impacto chama a atenção e, logo após a batida, uma grande nuvem de poeira toma conta do trecho.
De acordo com as informações apuradas no local, uma carreta Volvo, conduzida por um homem de 69 anos e que tracionava dois semirreboques, trafegava pela PR-090 quando o motorista iniciou uma manobra para acessar o trevo.
Durante a manobra, houve a colisão lateral com um caminhão Volkswagen, conduzido por um jovem de 26 anos, que seguia pela rodovia no sentido de Assaí a São Sebastião da Amoreira.
Com o impacto, os dois condutores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento médico. O motorista de 69 anos foi levado ao Hospital São José, em Assaí, enquanto o jovem de 26 anos foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.
Apesar da violência da colisão registrada pelas imagens, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde atualizado dos dois motoristas.
Ainda conforme o registro da ocorrência, os testes do etilômetro não puderam ser realizados porque os condutores haviam sido encaminhados para atendimento hospitalar.
Após os procedimentos realizados no local, os veículos envolvidos no acidente foram liberados aos respectivos responsáveis.