Guto Silva visita Wenceslau Braz durante agenda no Norte Pioneiro

Na tarde desta quarta-feira (04), o deputado Estadual e pré-candidato ao Senado, Guto Silva esteve cumprindo sua agenda no Norte Pioneiro e passou pelo município de Wenceslau Braz.

No encontro, estiveram presentes, o prefeito Atahyde Feirreira, o Taidinho, secretários municipais, vereadores, profissionais do Núcleo Regional de Educação, secretaria de Saúde, representantes da sociedade civil organizada, além do prefeito de São José da Boa vista, José Lazaro Ferraz, o Dr. Zezinho. A ocasião serviu para estreitar laços e debater ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em parceria com os municípios.

Passou também pelo município de Tomazina, onde pontuou suas principais bandeiras em prol dos municípios da região.

Neste encontro, estiveram presentes o deputado estadual, Pedro Lupion; o prefeito Flávio Zanrosso; prefeito de Ibaiti, Antonely de Carvalho; prefeito de Cambará, José Hagi Neto; prefeito Taidinho; prefeito de Santana do Itararé, José de Jesus Izac; prefeito de Jaboti, Regis Rodrigues; prefeito de Arapoti, Irani Barros; prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

O prefeito Flavio Zanrosso demonstrou seu aplauso para o futuro o pré-candidato em suas redes sociais. “Guto tem nosso apoio em sua pré candidatura, pois acreditamos que como Senador poderá fazer muito mais pelos paranaenses”, disse.

Guto Silva também usou suas redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido do Norte Pioneiro. “Muito obrigado a todos pela recepção e pela parceria. Prefeito de Flavio Zanrosso de Tomazina, Regis de Jaboti, Zé Izac de Santana do Itararé, Taidinho de Wenceslau Braz, Neto de Cambará, Germano de Siqueira Campos, Irani de Arapoti, Antonelli de Ibaiti, prefeito Dionísio de Pinhalão e o prefeito Paulinho de Japira”, agradeceu.

Nesta quinta-feira (05), o deputado estará presente na câmara municipal de Jacarezinho, onde receberá o título de cidadão honorário do município.

A homenagem é pelo destaque em sua atuação política, sendo um reconhecimento pelos seus serviços prestados ao Estado do Paraná, em especial, ao município de Jacarezinho com a destinação de recursos públicos que ajudam no desenvolvimento da cidade, atendendo as demandas da população.