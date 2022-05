Alunos da escola Joaquim Maria Machado de Assis fazem homenagens ao dia das mães

Os alunos dos 4º ano A, B e C da Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, de Wenceslau Braz, juntamente com suas professoras, desenvolveram atividades especiais onde puderam unir o útil ao agradável, isso é, trabalhar o desenvolvimento cognitivo e, de quebra, fazer homenagens ao dia das mães.

Os alunos do 4º ano B, que estudam no período da manhã, realizaram uma entrevista com a coordenadora Marilane Mesquita Rizzi da Silva. A professora Paula explicou que, além da homenagem, o objetivo foi trabalhar a escrita compartilhada e a oralidade, além de desenvolver a especificidades dos gêneros da esfera midiática. Confira a seguir os trechos da entrevista.

Alunos 4º ano B: Porque você gosta de ser mãe?

Marilane: Porque entre tantos privilégios, ser mãe é ser amada e amar incondicionalmente.

Alunos 4º ano B: Em que ano você recebeu o título de mãe?

Marilane: Me tornei mãe no ano de 1996.

Alunos 4º ano B: Como você cria seus filhos?

Marilane: Eu crio meus filhos para serem pessoas do bem baseada na fé católica.

Alunos 4º ano B: Que ano seus filhos nasceram?

Marilane: Minha filha nasceu em 1996 e meu filho em 2002.

Alunos 4º ano B: Você ama seus filhos?

Marilane: Sim, muito! Porque eles me completam e dão sentido a minha vida.

Alunos 4º ano B: Porque você gosta dos seus filhos?

Marilane: Porque eles me dão sentido para viver.

Alunos 4º ano B: Você gostaria de ter outro filho? Porque?

Marilane: Não, porque já me sinto completa e realizada com os filhos que tenho.

Alunos 4º ano B: É bom ser mãe para você? Por quê?

Marilane: É ótimo, porque é ser agraciada por toda vida.

A ORIGEM DO DIA DAS MÃES

Os alunos do 4º ano A, com apoio da professora Letícia, realizaram uma pesquisa sobre a origem do Dia das Mães. A professora explica que o objetivo do trabalho foi estimular o hábito da leitura e pesquisa com base em notícias a fim de combater a desinformação utilizando diversos meios, além de contribuir para o aprendizado curricular sobre o gênero textual notícia.

Neste ano de 2022, o Dia das Mães ocorrerá em 08 de maio. A data comemorativa surgiu para homenagear e lembrar da importância delas para a sociedade, porém, há relatos milenários dessa comemoração.

No período da Grécia Antiga, eram prestadas homenagens a Deus Réia, mãe de todos os Deuses da mitologia grega, oferecendo presentes. Os romanos também realizavam festas que duravam três dias em homenagem a Deusa Cibele (A Magna Mater).

No início do cristianismo, na Inglaterra, surgiu uma comemoração parecida com o dia das mães atuais, homenageando a Virgem Maria. Em um domingo, durante a missa, os filhos entregavam presentes a suas mães e os que trabalhavam longe, ganhavam esse dia para visitá-las.

O dia das mães iniciou-se em maio de 1908 quando Anna Jarvis, jutamente com suas amigas, homenagearam sua mãe, a ativista social Ann Maria Reeves Jarvis, que prestou serviços comunitários antes, durante e depois da Guerra Civil Americana. Os esforços e campanhas de Anna para oficializar a data comemorativa tiveram resultado e, em 1914, a Lei que declarava o dia das mães como festa nacional dos Estados Unidos foi aprovada pelo Congresso Norte Americano e assinada pelo presidente da época.

Após essa decisão, outros países incluíram a data em seus calendários, porém, passou a ser usada para fins lucrativos perdendo a intenção de reconhecimento e valorização das mães. Anna Jarvis ficou totalmente infeliz com o ocorrido e chegou a publicar uma nota sendo contra o comércio na data, porém, sem grande efeito social.

No Brasil, a primeira comemoração aconteceu no dia 12 de maio de 1918, em Porto Alegre. A oficialização da data ocorreu em 3 de maio de 1932 pelo governo Getúlio Vargas. Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, foi determinado que a celebração ocorreria no segundo domingo do mês de Maio.

O dia das mães atualmente é a segunda data comemorativa mais lucrativa do ano, perdendo apenas para o Natal.

POESIA

Os alunos do 4ª ano C, juntamente com a professora Sandra, após a abordagem do conteúdo de concordância nominal, onde os mesmos escreveram de forma coletiva um poema e uma cruzadinha elencando adjetivos às mamães.

Poema em homenagem as mamães:

Mamãe

Palavra tão linda,

Que é sempre bem-vinda,

Minha mãe querida.

Obrigado(a) pelo meu viver,

Gosto muito de te ver,

Com você quero estar,

E para sempre te amar.