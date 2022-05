Governador recebe organizadores da Marcha para Jesus 2022, que retomará caminhada na Capital

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu na manhã desta quinta-feira (05), no Palácio Iguaçu, mais de 30 lideranças evangélicas de todo o Estado para tratar da organização da Marcha para Jesus, evento que ocorrerá em 21 de maio, em Curitiba. Depois de dois anos, a caminhada volta a ser realizada nas ruas da Capital, com a expectativa de reunir cerca de 300 mil pessoas.

“A Marcha para Jesus marca uma grande retomada da esperança de uma vida normal, após dois anos de muita dificuldade e sofrimento. A religião tem uma importância fundamental em confortar e levar uma palavra de solidariedade nesse momento em que muitas vezes predomina a intolerância. Sou muito agradecido pelo trabalho social das igrejas que acolhem as crianças, protegem as famílias, pela força da fé e pela solidariedade social”, ressaltou o governador.

Ratinho Junior explicou que a Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do Paraná, e que acontece todo terceiro sábado do mês de maio, atraindo turistas de diversas regiões do Estado e até mesmo de outras localidades. “Hoje esse é um dos maiores eventos públicos do Paraná”, informou Ratinho Junior, que ainda reforçou o apoio logístico e das forças de segurança pública para a realização do evento.

Com o tema “A Alegria do Senhor é a Nossa Força”, a marcha começará no Centro, na Praça Santos Andrade, a partir das 9h, e terminará no Centro Cívico, na Praça Nossa Senhora de Salette (em frente ao Palácio Iguaçu), onde será montado um palco para shows de música gospel, orações e projetos sociais. O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep).

“O governador Ratinho Junior e o Governo do Estado são grandes parceiros e apoiadores da Marcha para Jesus, estando sempre presentes na realização desse grande evento. Trata-se de uma celebração de todas as denominações e comunidades evangélicas de Curitiba e do Paraná”, destacou o bispo Cirino Ferro, presidente do Comep. “Depois de tanta tristeza, de perdas e sofrimento, agora podemos ir para as ruas e celebrar Deus e a vida com alegria e muita oração”.

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, parabenizou as comunidades evangélicas pela coragem de concretizar esses 27 anos de Marcha para Jesus. “Reforço o apoio do município, secretarias e estrutura para a realização do evento”, disse.

A rádio Sara Brasil transmitirá as mensagens e orações dos participantes ao público que sintonizar na FM.

SOLIDARIEDADE– Na 27ª edição da Marcha para Jesus serão arrecadados kits de higiene pessoal, que serão entregues aos refugiados no Paraná. A ação social é coordenada pelas igrejas evangélicas, que já recebem os itens de necessidade básica. No trajeto da caminhada também haverá postos de coleta.

PRESENÇAS– Participaram do encontro o secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os deputados estaduais Cantora Mara Lima e Gilson de Souza; o superintendente-geral de Relações Institucionais, Fabiano Lazarino; o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Péricles de Matos; o coordenador executivo da Marcha para Jesus, Jhow Braghini; e pastores de Curitiba e de municípios do Interior.