Secretário da Comunicação Social participa de encontros regionais da radiodifusão paranaense

O secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi, participa nesta semana dos Encontros Regionais da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP) promovidos em parceria com o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná (SERT-PR). Os eventos acontecem nesta quinta-feira (05) em Cascavel, no Oeste, e nesta sexta-feira (06), em Francisco Beltrão, no Sudoeste, reunindo cerca de 150 representantes das emissoras de rádios do Estado.

Os encontros são gratuitos e voltam a ser realizados após dois anos, por causa da pandemia de Covid-19. As edições contam com palestras sobre temas técnicos, jurídicos, tendências de mercado e inovações apresentadas por especialistas convidados. Também apresentam oportunidades de promover o diálogo e a integração cada vez maior das emissoras e radiodifusores.

“O rádio tem o poder de chegar em lugares onde nenhum outro meio de comunicação alcança, portanto é um dos meios de comunicação mais democráticos que existe. O Estado reconhece o poder da radiodifusão, que leva informações necessárias e de utilidade pública para a população paranaense”, disse Debiasi.

O secretário acrescentou que os encontros possibilitam a troca de informações sobre as transformações tecnológicas do setor. Ele destacou que o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, dedica esforços em novos mecanismos de mídia e comunicação na reestruturação da relação entre Governo e meios de comunicação.

“Realizamos um trabalho de reconstrução da área de comunicação do Estado respeitando e valorizando o profissional e as empresas de radiodifusão do Paraná. Colocamos nosso serviço e todos os técnicos do Estado à disposição dos veículos de comunicação, sempre com transparência e dedicação”, afirmou.

Segundo o presidente da AERP, Caique Agustini, a participação do Estado nos encontros regionais oportuniza o envio de sugestões e o esclarecimento de dúvidas, mantendo o setor competitivo. “A presença do secretário João Debiasi, representando o governador Ratinho Junior, demonstra o respeito que o Governo do Estado tem pela categoria. Também manifesta o reconhecimento do papel importante que a radiodifusão estabelece na cadeia da indústria do Paraná”, destacou.

O rádio e a televisão, ressaltou o presidente da AERP, refletem os anseios da sociedade com credibilidade e criatividade. “Os encontros são uma oportunidade de colocar frente a frente as pessoas que são capazes de modificar o nosso dia a dia, ampliar os nossos horizontes com muitas ideias, energia e principalmente relacionamento”, arrematou.

AERP– A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná foi criada em julho de 1975 para fortalecer o desenvolvimento profissional das emissoras de rádio. A AERP se dedica ao fortalecimento da radiodifusão e ao desenvolvimento profissional das emissoras de rádio e TV do estado. Ela oferece aos seus mais de 320 associados serviços, projetos e eventos que integram e qualificam o setor com as novas tendências e tecnologias, promovendo a inovação e a expansão dos meios.