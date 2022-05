Estado coloca em concorrência pública dois imóveis inservíveis em Curitiba e Medianeira

A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Patrimônio do Estado (DPE), realizará no dia 24 de maio, às 10h, sessão pública para alienação de dois imóveis do Governo do Estado que estão desocupados. A alienação será por meio de concorrência pública, no modelo maior oferta.

Conforme o edital , um deles fica em Curitiba e o outro em Medianeira. O da Capital é um imóvel urbano desocupado, com área de 1.192,70 m², situado na Rua Barão do Rio Branco, n° 174, Centro. O lance mínimo é de R$ 6,4 milhões. O de Medianeira é um imóvel rural, desocupado, com área de 3.599,89 m², localizado na BR-277, km 679, com valor de entrada de R$ 1,5 milhão.

A sessão será no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, localizado na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, andar térreo, no Centro Cívico, em Curitiba.

Desde dezembro de 2019 o Estado já arrecadou R$ 32,6 milhões com a venda de imóveis inservíveis. “A alienação desse patrimônio permite a efetivação de gestão eficiente e sustentável, uma vez que a aplicação do capital decorrente da alienação dos bens desnecessários viabiliza recursos para reformas, ampliações e aquisição de bens necessários no atendimento da população”, ressalta o secretário da Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo.

A verificação constante do patrimônio necessário e desnecessário à Administração Pública também possibilita que esses objetos se tornem novamente integrantes da comunidade, por meio do uso promovido pelo arrematante.

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do (41) 3313-6099 ou pelo [email protected]