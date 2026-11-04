Pedestre é atropelado ao tentar atravessar rodovia do Norte Pioneiro durante a noite

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - Um homem ainda não identificado foi atropelado por um automóvel na noite desta terça-feira (3), na rodovia PR-272, em Japira, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Ibaiti para avaliação médica.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento aconteceu por volta das 18h30, na altura do km 80,5, e envolveu um Chevrolet Prisma conduzido por um homem de 49 anos.

Conforme o relato do motorista à equipe policial, ele seguia pela rodovia quando um pedestre que caminhava às margens da pista tentou atravessá-la. Segundo o condutor, o homem entrou repentinamente na frente do veículo, não havendo tempo suficiente para evitar o atropelamento.

Após o acidente, o motorista parou imediatamente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima. O pedestre, descrito como um homem adulto, foi encaminhado ao hospital de Ibaiti para avaliação médica. Segundo o registro policial, ele aparentemente não apresentava ferimentos.

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool, com índice de 0,00 mg/L.

A ocorrência foi atendida por policiais rodoviários do Posto de Santo Antônio da Platina. As circunstâncias do atropelamento foram registradas pela equipe da PRE.