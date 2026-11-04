Publicidade

Pedestre é atropelado ao tentar atravessar rodovia do Norte Pioneiro durante a noite

Vítima não foi identificada e precisou ser encaminhada ao hospital de Ibaiti; motorista permaneceu no local e acionou o Samu. Acidente aconteceu em Japira

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/11/2026 às 09h21
Pedestre é atropelado ao tentar atravessar rodovia do Norte Pioneiro durante a noite
Acidente aconteceu em Japira na noite desta terça-feira (03). Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - Um homem ainda não identificado foi atropelado por um automóvel na noite desta terça-feira (3), na rodovia PR-272, em Japira, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Ibaiti para avaliação médica.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento aconteceu por volta das 18h30, na altura do km 80,5, e envolveu um Chevrolet Prisma conduzido por um homem de 49 anos.

Conforme o relato do motorista à equipe policial, ele seguia pela rodovia quando um pedestre que caminhava às margens da pista tentou atravessá-la. Segundo o condutor, o homem entrou repentinamente na frente do veículo, não havendo tempo suficiente para evitar o atropelamento.

Após o acidente, o motorista parou imediatamente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima. O pedestre, descrito como um homem adulto, foi encaminhado ao hospital de Ibaiti para avaliação médica. Segundo o registro policial, ele aparentemente não apresentava ferimentos.

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool, com índice de 0,00 mg/L.

A ocorrência foi atendida por policiais rodoviários do Posto de Santo Antônio da Platina. As circunstâncias do atropelamento foram registradas pela equipe da PRE.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Irmãos são suspeitos de matar jovem com golpes de faca no Norte Pioneiro

Crime foi registrado no final de semana no município de Japira; vítima tinha 24 anos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 9 meses

Japira reforça ações de prevenção e combate a escorpiões

Monitoramento inclui locais com histórico de aparecimento de escorpiões e espaços que apresentam condições favoráveis à proliferação dos animais

 Foto: Reprodução/Instagram @fejapi
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Há 11 meses

Com Country Beat, Matheus Xavier e outros grandes nomes, Japira se prepara para sua maior festa de aniversário

Celebração de 74 anos do município será marcada pela 1ª Fejapi, com quatro dias de shows ao vivo, rodeios e diversas atrações gratuitas para o público

 Reunião foi realizada nesta quinta-feira (06) para sanar dúvidas dos moradores. Foto: Folha Extra
QUALIDADE DE VIDA Há 12 meses

Parceria entre Prefeitura de Japira e Sanepar vai levar água tratada a bairros rurais

Cruzeirinho e Vila Guapé receberão sistema completo de abastecimento com investimento de quase R$ 800 mil

 Veículos foram entregues às secretarias nesta segunda-feira (03). Foto: Instagram/Hariel Fogaça
REFORÇO NA FROTA Há 12 meses

Prefeitura de Japira recebe novos veículos para reforçar as frotas da saúde e agricultura

Escavadeira hidráulica e micro-ônibus foram adquiridos por emendas do Governo Estadual para atender diversas demandas do município

Japira - PR
Japira - PR
Notícias de Japira - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
CANCELADO Há 10 minutos

Comissão organizadora confirma cancelamento de um dos maiores rodeios do Norte Pioneiro
INVESTIGAÇÃO Há 2 horas

Mãe é suspeita de matar os dois filhos encontrados mortos no Norte Pioneiro, diz delegado
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Suspeitas de matar vendedores de carros estavam com moto roubada em Wenceslau Braz
INVESTIGAÇÃO Há 4 horas

Crianças são encontradas mortas dentro de carro no Norte Pioneiro
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Homicídio de vendedores de carros causa comoção em Carlópolis e região

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados