Irmãos são suspeitos de matar jovem com golpes de faca no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JAPIRA - Um jovem de 24 anos identificado como Antony de Lima foi morto a facadas na noite da última sexta-feira (30). O crime foi registrado no município de Japira, no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Civil, principais suspeitos de serem os autores do homicídio são dois irmãos.

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Conforme as informações apuradas pelo portal NP Diário, a vítima estaria próxima a entrada da cidade quando foi surpreendida por dois suspeitos que desferiram os golpes de faca. Devido a gravidade dos ferimentos, Antony não resistiu e morreu no local. Já os suspeitos, fugiram após o crime.

Equipes policiais foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. Após ouvir testemunhas, os policiais levantaram a informação de que os dois suspeitos teriam idades de 21 e 28 anos e seriam irmãos. Além disso, também foi informado a equipe policial que a dupla fugiu em direção a Siqueira Campos.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima. Antony foi enterrado no domingo (01) no cemitério de Ibaiti, cidade onde morava.

Até o momento, não foram maiores divulgadas informações sobre os suspeitos.

O crime segue sendo investigado.