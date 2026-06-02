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Adolescente é apreendido após agredir companheira com cabo de vassoura no Norte Pioneiro

Jovem de 17 anos tentou fugir ao perceber a chegada da Polícia Militar, mas acabou detido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM PORTAL CURIÚVA
02/06/2026 às 11h22
Adolescente é apreendido após agredir companheira com cabo de vassoura no Norte Pioneiro
Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/Metrópoles

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Um caso de violência doméstica terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos na tarde deste domingo (31), em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro. O jovem é acusado de agredir a companheira, de 25 anos, utilizando um cabo de vassoura durante uma discussão.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima procurou o Destacamento da corporação por volta das 14h30 para denunciar as agressões sofridas dentro da residência do casal. Abalada, ela relatou aos policiais que havia sido atacada pelo companheiro durante um desentendimento.

Diante da denúncia, a equipe policial iniciou buscas pelo suspeito e seguiu até a casa da avó do adolescente, localizada na Avenida Belmiro Lourenço de Gouveia. Ao perceber a chegada da viatura, o jovem tentou escapar pela garagem da residência, mas foi rapidamente abordado e impedido de fugir.

Durante a abordagem, o adolescente confessou ter agredido a companheira com um cabo de vassoura durante a discussão. Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão ao menor, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Foto: Divulgação.
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São Sebastião da Amoreira - PR
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São Sebastião da Amoreira é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 14 de dezembro de 1952. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de milho, soja, hortaliças e frutas, além da produção de granjas. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, oferece tranquilidade e qualidade de vida. tem certeza disto?
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