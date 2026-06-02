Adolescente é apreendido após agredir companheira com cabo de vassoura no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Um caso de violência doméstica terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos na tarde deste domingo (31), em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro. O jovem é acusado de agredir a companheira, de 25 anos, utilizando um cabo de vassoura durante uma discussão.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima procurou o Destacamento da corporação por volta das 14h30 para denunciar as agressões sofridas dentro da residência do casal. Abalada, ela relatou aos policiais que havia sido atacada pelo companheiro durante um desentendimento.

Diante da denúncia, a equipe policial iniciou buscas pelo suspeito e seguiu até a casa da avó do adolescente, localizada na Avenida Belmiro Lourenço de Gouveia. Ao perceber a chegada da viatura, o jovem tentou escapar pela garagem da residência, mas foi rapidamente abordado e impedido de fugir.

Durante a abordagem, o adolescente confessou ter agredido a companheira com um cabo de vassoura durante a discussão. Diante dos fatos, os policiais deram voz de apreensão ao menor, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.