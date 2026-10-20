Prefeito anuncia mudança na intervenção e busca manter Santa Casa de Jacarezinho aberta

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou medidas para tentar manter o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia do município após receber a informação de que a unidade hospitalar paralisaria os atendimentos. Entre as providências está a substituição provisória do interventor, que passará a ser conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Ademir Aparecido Moreira.

LEIA TAMBÉM - Obras na PR092 tem Pare e Siga de até meia hora em Wenceslau Braz

Em vídeo divulgado ao lado do secretário, Palhares afirmou que recebeu a informação no sábado (17), sem comunicado oficial, nota ou telefonema que explicasse a situação. O prefeito manifestou indignação com a forma como soube da possibilidade de interrupção dos serviços e ressaltou a necessidade de manter o hospital em funcionamento para atender a população de Jacarezinho e da região.

Com a mudança anunciada pela administração municipal, Ademir assumirá provisoriamente a condução da Santa Casa. O secretário afirmou estar disposto a contribuir com as medidas necessárias para buscar uma solução para a situação da unidade, que desempenha papel importante na assistência hospitalar regional.

Palhares também informou que entrou em contato com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, para tratar do assunto. Segundo o prefeito, foi anunciada uma reunião em Curitiba, às 14h, com a participação da deputada estadual Maria Victoria. O encontro deverá discutir alternativas para a continuidade dos atendimentos e a situação administrativa da Santa Casa.

A administração municipal também destacou o funcionamento do Pronto Atendimento Primário (PAP), serviço que, conforme Palhares, tem atendido a população, inclusive durante o período em que a Santa Casa deixou de prestar atendimento. Ademir também ressaltou o trabalho realizado pela estrutura municipal de atendimento.

A mudança provisória na intervenção e a reunião com representantes do Governo do Paraná foram anunciadas como medidas para buscar encaminhamentos para a unidade hospitalar. A situação envolve a continuidade dos serviços de saúde prestados à população de Jacarezinho e de municípios da região que dependem da estrutura hospitalar.