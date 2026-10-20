Obras na PR092 tem Pare e Siga de até meia hora em Wenceslau Braz

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Motoristas que transitam pela rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, devem redobrar a atenção e ter paciência nesta terça-feira (20). Isso porque estão sendo realizadas obras de recuperação do asfalto e o trânsito segue no sistema “Pare e Siga”.

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Conforme as informações apuradas pela Folha no local, as obras estão sendo realizadas em um trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. Para quem segue no sentido crescente, o ponto de parada é próximo a base do pedágio. Já para quem transita no sentido decrescente da rodovia, a parada é próxima a entrada do bairro São Miguel.

A reportagem da Folha realizou o trajeto entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos para avaliar o tempo de espera no “Pare e Siga”. No sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz, a equipe chegou no “Pare e Siga” pouco depois do trânsito ser interrompido, por volta das 09h00. A liberação aconteceu as 09h29.

A situação requer que os motoristas tenham paciência e redobrem a atenção ao passar pelo local. A orientação também é para que os usuários antecipem a viagem devido ao tempo de espera.