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Professora morre em acidente com moto no Norte Pioneiro

Tragédia aconteceu na madrugada do domingo na rodovia BR153 em Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Tabajara Notícias
20/10/2026 às 10h42 Atualizada em 20/10/2026 às 11h04
Professora morre em acidente com moto no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

JACAREZINHO - Uma professora morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na madrugada do último domingo (18). Patrícia Venancia Batista, de 50 anos, estava em uma motocicleta que atingiu um cone na rodovia BR153 em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal Tabajara Notícias, o acidente aconteceu por volta da 01h00 do domingo. Patrícia seguia de moto pela rodovia quando, na altura do km 24 próximo ao trevo com a PR431, acabou colidindo contra um cone que faz parte da sinalização das obras realizadas na rodovia.

Com o impacto, a professora sofreu uma queda e teve ferimentos graves. Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a vítima, mas infelizmente a mulher não resistiu e veio a óbito.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. A equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

Patrícia era moradora da cidade de Jacarezinho onde também atuava como professora. Sua morte causou forte comoção entre os moradores da região. Seu corpo foi velado em Jacarezinho e sepultado no cemitério de Santo Antônio da Platina.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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