Homem de 53 anos morre após ser atropelado por caminhão nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CASTRO - Um homem de 53 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde desta segunda-feira (19), na PR-151, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 16h45, na altura do quilômetro 288, no trecho entre o entroncamento da PR-340 e o acesso ao município.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), divulgadas pelo portal Diário dos Campos, um caminhão Scania R440, com placas de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, seguia pela rodovia no sentido Castro–Piraí do Sul quando atingiu o pedestre.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para prestar socorro. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local do acidente.

O motorista do caminhão, de 37 anos, e uma passageira, de 36, não sofreram ferimentos e dispensaram atendimento médico.

Além das equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Estadual, agentes das polícias Civil e Científica foram acionados para realizar os procedimentos periciais e o recolhimento do corpo. As circunstâncias que provocaram o atropelamento serão apuradas pelas autoridades.

Com informações de Diário dos Campos.