Vendaval arranca telhado de hotel e causa destruições no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SAPOPEMA - Poucos minutos de ventania foram suficientes para deixar um rastro de estragos em Sapopema, no Norte Pioneiro. Um forte vendaval atingiu o município no fim da tarde desta segunda-feira (28), arrancou completamente o telhado de um hotel, derrubou árvores e estruturas e provocou danos em diferentes imóveis.

Uma das imagens mais impressionantes foi registrada às margens da PR-090. Com a força do vento, o telhado de um hotel foi arrancado e lançado para o outro lado da rodovia. Imagens feitas durante o temporal também mostram uma intensa nuvem de poeira tomando conta do trecho.

Sapopema não possui estação meteorológica para medir a velocidade das rajadas. Conforme informações divulgadas pelo g1 Paraná, a estação mais próxima fica em Telêmaco Borba, a cerca de 73 quilômetros, onde foram registrados ventos superiores a 73 km/h. O dado, portanto, não representa uma medição direta da velocidade atingida em Sapopema.

A moradora Mariana Oliveira registrou parte dos estragos após a passagem do vendaval. Nas imagens, ela mostra placas instaladas às margens da rodovia retorcidas pela força do vento e partes do telhado do hotel espalhadas do outro lado da pista.

Mariana também relatou prejuízos em um sítio da família. Segundo ela, o vento quebrou vidros, destelhou a residência, derrubou árvores e atingiu diferentes estruturas da propriedade. Apesar da intensidade, a ventania durou poucos minutos.

Os reflexos também foram sentidos no fornecimento de energia elétrica. Conforme dados da Copel, 814 unidades consumidoras ficaram sem energia no município após a passagem do temporal.

Os danos registrados em diferentes pontos mostram a intensidade do vendaval que atingiu Sapopema, embora ainda não haja uma medição meteorológica específica que permita determinar a velocidade alcançada pelo vento dentro da cidade.