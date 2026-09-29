Publicidade

Vendaval arranca telhado de hotel e causa destruições no Norte Pioneiro

Ventos intensos atingiram Sapopema no fim da tarde de segunda-feira (28), derrubaram árvores, danificaram imóveis e deixaram mais de 800 unidades consumidoras sem energia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/09/2026 às 15h29
Vendaval arranca telhado de hotel e causa destruições no Norte Pioneiro
Telhado de hotel foi arrancado pela força do vento. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SAPOPEMA - Poucos minutos de ventania foram suficientes para deixar um rastro de estragos em Sapopema, no Norte Pioneiro. Um forte vendaval atingiu o município no fim da tarde desta segunda-feira (28), arrancou completamente o telhado de um hotel, derrubou árvores e estruturas e provocou danos em diferentes imóveis.

Uma das imagens mais impressionantes foi registrada às margens da PR-090. Com a força do vento, o telhado de um hotel foi arrancado e lançado para o outro lado da rodovia. Imagens feitas durante o temporal também mostram uma intensa nuvem de poeira tomando conta do trecho.

Sapopema não possui estação meteorológica para medir a velocidade das rajadas. Conforme informações divulgadas pelo g1 Paraná, a estação mais próxima fica em Telêmaco Borba, a cerca de 73 quilômetros, onde foram registrados ventos superiores a 73 km/h. O dado, portanto, não representa uma medição direta da velocidade atingida em Sapopema.

A moradora Mariana Oliveira registrou parte dos estragos após a passagem do vendaval. Nas imagens, ela mostra placas instaladas às margens da rodovia retorcidas pela força do vento e partes do telhado do hotel espalhadas do outro lado da pista.

Mariana também relatou prejuízos em um sítio da família. Segundo ela, o vento quebrou vidros, destelhou a residência, derrubou árvores e atingiu diferentes estruturas da propriedade. Apesar da intensidade, a ventania durou poucos minutos.

Os reflexos também foram sentidos no fornecimento de energia elétrica. Conforme dados da Copel, 814 unidades consumidoras ficaram sem energia no município após a passagem do temporal.

Os danos registrados em diferentes pontos mostram a intensidade do vendaval que atingiu Sapopema, embora ainda não haja uma medição meteorológica específica que permita determinar a velocidade alcançada pelo vento dentro da cidade.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil

Inscrições seguem até 27 de outubro pela internet; concurso oferece vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior

 Foto: Ilustrativa - Arquivo/Folha Extra
NORTE PIONEIRO Há 7 horas

Wenceslau Braz lança programação do Outubro Rosa com atendimentos especiais e ações de prevenção

Campanha terá exames preventivos, orientações, avaliação para mamografias e atividades voltadas à saúde da mulher durante todo o mês de outubro

 Foto: Divulgação.
SAÚDE Há 7 horas

Gestantes participam de encontro com orientações de profissionais em Arapoti

Projeto Gestar Bem reuniu gestantes no Centro de Especialidades Médicas para orientações sobre bem-estar emocional, cuidados após o parto e prevenção ao uso de álcool e cigarro

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Prefeito de Arapoti recebe visita técnica do Exército para acompanhar atividades da Junta Militar

Equipe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Ponta Grossa realizou orientação técnica e reuniu-se com autoridades municipais

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
EDUCAÇÃO MUNICIPAL Há 1 dia

Jaguariaíva altera critérios para vagas em creches e pede novo cadastro

Segundo a prefeitura, atualização atende a uma solicitação do Ministério Público e prevê a substituição integral da lista de espera anterior

Publicidade
Últimas notícias
CONTRABANDO Há 1 hora

Homem é preso com três mil maços de cigarros contrabandeados na região
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

“Marcelo Rangel vai surpreender. Sandro e Curi são fortes”: coordenador abre os bastidores das campanhas na região
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil
TV ASSEMBLEIA Há 2 horas

Programa Sou Cidadão mostra como a indústria paranaense acolhe trabalhadores migrantes
CLIMA QUENTE! Há 2 horas

Em protesto ao fim das bets, clubes ameaçam parar o Brasileirão

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados