Após término, mulher invade casa do ex e furta botijão de gás no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - O fim de um relacionamento terminou em caso de polícia no Norte Pioneiro. Um jovem de 22 anos procurou a Polícia Militar após chegar em casa e descobrir que um botijão de gás de 13 quilos havia sido levado. Segundo o relato feito aos policiais, a responsável pelo furto seria a própria ex-companheira, que teria contado com a ajuda do irmão.

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O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (27), em São Jerônimo da Serra. Conforme informações do relatório policial, a ocorrência aconteceu por volta das 10h14, na Avenida Projetada A.

À equipe, o jovem contou que havia terminado recentemente o relacionamento com a suspeita e que, após a separação, ela deixou a residência onde os dois viviam.

Nesta quinta-feira, porém, enquanto o rapaz estava fora de casa, a ex-companheira teria retornado ao imóvel acompanhada do irmão. De acordo com a versão apresentada pela vítima à Polícia Militar, os dois entraram na residência e retiraram do local um botijão de gás de 13 quilos.

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Quando percebeu o desaparecimento do objeto, o jovem acionou a PM e relatou o ocorrido. A situação foi registrada pela corporação como furto simples.

Após colher as informações, os policiais realizaram diligências pela região na tentativa de localizar os suspeitos e recuperar o botijão. Apesar das buscas, ninguém foi encontrado.

Diante da situação, a vítima recebeu orientações da equipe policial sobre os procedimentos legais que poderão ser adotados a partir do registro da ocorrência. O caso deverá seguir para as providências cabíveis.