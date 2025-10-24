Adolescente é apreendido com nove pedras de crack em cidade da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (23) em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro, após ser flagrado com nove pedras de crack. De acordo com a PM, o jovem já é conhecido na cidade por envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe realizava patrulhamento pela Avenida Antônio Francishini quando percebeu o garoto em uma bicicleta. Ao notar a aproximação da viatura, ele mudou de direção rapidamente e jogou algo no chão.

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado com o adolescente, mas o objeto dispensado por ele foi localizado — tratava-se de nove pedras de crack.

O jovem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado da mãe, para as medidas cabíveis.