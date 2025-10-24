10°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Adolescente é apreendido com nove pedras de crack em cidade da região

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (23) em São Sebastião da Amoreira; menor é conhecido por envolvimento com o tráfico na cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/10/2025 às 13h51
Adolescente é apreendido com nove pedras de crack em cidade da região
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (23) em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro, após ser flagrado com nove pedras de crack. De acordo com a PM, o jovem já é conhecido na cidade por envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe realizava patrulhamento pela Avenida Antônio Francishini quando percebeu o garoto em uma bicicleta. Ao notar a aproximação da viatura, ele mudou de direção rapidamente e jogou algo no chão.

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado com o adolescente, mas o objeto dispensado por ele foi localizado — tratava-se de nove pedras de crack.

O jovem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado da mãe, para as medidas cabíveis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Agressor utiliza barra de ferro para bater na esposa

Vítima contou a polícia que o marido desferiu golpes que causaram ferimentos em sua mão e joelho

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Idoso é encontrado morto na própria cama no Norte Pioneiro

Caso aconteceu em São Sebastião da Amoreira nesta segunda-feira (29); caso deve ser investigado

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados