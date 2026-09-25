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Dia de Campo reúne 117 participantes para discutir conservação do solo em Irati

Promovido pelo Sistema FAEP e pelo IDR-Paraná, encontro apresentou práticas que produtores podem aplicar nas propriedades

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
25/09/2026 às 15h14
Dia de Campo reúne 117 participantes para discutir conservação do solo em Irati
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O Sistema FAEP e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) reuniram 117 participantes, nesta quinta-feira (24), em Irati, para mais um Dia de Campo dedicado à conservação e ao manejo do solo, seguindo a série de eventos sobre o tema que estão acontecendo desde agosto. Realizado na Estação de Pesquisa do IDR-Paraná, o encontro abordou terraceamento, avaliação visual da qualidade do solo, uso de plantas de cobertura e práticas conservacionistas de descompactação.

“Conservar o solo é cuidar da capacidade de produção das propriedades. Com os Dias de Campo, aproximamos os produtores de orientações técnicas que podem ser aplicadas conforme a realidade de cada região”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Produtor de tabaco e secretário de Agricultura de Guamiranga, Eder Guilherme Muller destacou a possibilidade de levar o conhecimento apresentado para a propriedade. Segundo ele, a escolha das plantas de cobertura e o cuidado com a estrutura do solo podem ajudar a conservar a umidade e favorecer o desenvolvimento das culturas em períodos de estiagem. “É um incentivo para mostrar as práticas de cultivo e de manejo do solo, o correto a fazer desde a calagem até as coberturas”, afirmou.

Para o chefe regional do IDR-Paraná em Irati, Maurício de Barros, as demonstrações em campo aproximaram agricultores, técnicos e pesquisadores. “Essa experiência de poder ver a área plantada, de que forma é feita a conservação e o desenvolvimento dos materiais foi o que mais valeu”, avaliou. Ele ressaltou que o contato com os participantes também permite identificar dúvidas e demandas para o trabalho posterior da instituição.

A técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Cibelle Oliveira, explica que a diversidade de culturas agrícolas, relevo e tipos de solo na região de Irati exige atenção às práticas de conservação. “O cuidado adequado com esse recurso é fundamental, pois influencia diretamente o desenvolvimento das plantas, o aproveitamento dos nutrientes, a disponibilidade de água e, consequentemente, a produtividade e a sustentabilidade das lavouras”, afirma.

Dia de Campo

Os Dias de Campo são encontros itinerantes de capacitação técnica, com temas definidos conforme as necessidades de cada região. Antes de Irati, a programação passou por Toledo, em 5 de agosto; Umuarama, em 2 de setembro; e Cruzeiro do Sul, em 16 de setembro.

A última edição está marcada para 30 de setembro, em Cambará, na Fazenda Santa Mônica e no Sítio São Manuel, na zona rural de Nova Aurora. O II Dia de Campo de Solos terá demonstrações e apresentações sobre uso de curvas de nível como prática conservacionista de solos; uso das plantas melhoradoras para cuidar da saúde do solo; avaliação visual da qualidade do solo e consórcio de plantas. Clique aqui para se inscrever (https://bit.ly/4yYRuoR).

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