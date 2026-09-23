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Chuvas elevam nível de rio e situação começa a preocupar no Norte Pioneiro

Águas do Rio Jacaré começam a se aproximar de ponte em Barra do Jacaré e chama a atenção de moradores após dias de chuvas intensas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/09/2026 às 09h41
Chuvas elevam nível de rio e situação começa a preocupar no Norte Pioneiro
Moradores registraram elevação do nível do Rio Jacaré, com a água se aproximando da estrutura de uma ponte no município. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BARRA DO JACARÉ - As chuvas intensas que vêm atingindo o Norte Pioneiro nos últimos dias já provocam reflexos nos rios da região. Em Barra do Jacaré, moradores registraram na manhã desta quarta-feira (23) uma elevação significativa do nível do Rio Jacaré, com a água se aproximando da estrutura de uma ponte no município.

Imagens feitas durante a manhã mostram o rio bastante cheio e a água a pouca distância do nível da ponte. A situação chama atenção principalmente diante do volume de chuva registrado nos últimos dias e da continuidade das condições de instabilidade sobre o Paraná.

O cenário exige atenção de moradores e, principalmente, de motoristas que precisam utilizar trechos próximos a rios, córregos e áreas sujeitas a alagamentos. Caso a água avance sobre alguma pista, a orientação de segurança é não realizar a travessia, especialmente quando não for possível identificar as condições da via ou a força da correnteza.

A elevação do Rio Jacaré acontece em meio a uma sequência de episódios de chuva que vem atingindo diferentes municípios do Norte Pioneiro. Além do grande volume de água, tempestades registradas na região nos últimos dias também foram acompanhadas por intensa atividade elétrica.

Segundo o Simepar, a previsão indica aproximadamente 13 milímetros de chuva ao longo desta quarta-feira (23) no município. Apesar disso, a tendência para os próximos dias é mais favorável: são esperados cinco dias consecutivos sem chuva, cenário que pode contribuir para a redução do nível do rio e aliviar a situação.

O cenário também merece atenção devido ao acúmulo de água no solo e à resposta de rios e córregos após períodos consecutivos de precipitação. O Instituto Água e Terra (IAT) mantém um sistema de monitoramento de eventos hidrológicos críticos no Paraná, com acompanhamento dos níveis registrados em estações telemétricas espalhadas pelo Estado.

Com informações de Timburi Ouvintes.

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Barra do Jacaré - PR
Barra do Jacaré - PR
Barra do Jacaré é um pequeno município do norte pioneiro do Paraná, localizado às margens do rio Jacaré. Fundado em 1961, tem na agricultura sua principal atividade econômica, destacando-se a produção de milho, soja e café. A cidade preserva o estilo de vida simples e acolhedor do interior, com forte senso comunitário. Cercada por belas paisagens naturais, oferece tranquilidade, qualidade de vida e tradições culturais que marcam sua identidade regional.
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