Grávida de seis meses é espancada pelo ex e leva socos na barriga no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
ITAMBARACÁ - Uma mulher grávida de seis meses foi espancada pelo ex-companheiro e atingida com vários socos na barriga na noite desta terça-feira (1º), em Itambaracá, no Norte Pioneiro. A vítima precisou ser hospitalizada após as agressões e, segundo informações policiais, permaneceu em repouso absoluto.
A Polícia Militar tomou conhecimento do caso por volta das 21h05, depois que uma equipe foi acionada para comparecer ao Hospital Municipal, onde a gestante havia dado entrada apresentando lesões provocadas por agressões físicas.
Em contato com os policiais, a mulher relatou que está grávida de seis meses do ex-companheiro e que ele se recusa a aceitar a paternidade da criança.
Ainda conforme o relato da vítima, o homem teria passado a ameaçá-la e, em diferentes ocasiões, tentado constrangê-la a ingerir medicamentos abortivos.
A situação teria evoluído para as agressões físicas. Segundo o que a vítima relatou à polícia, o ex-companheiro desferiu vários socos diretamente contra sua barriga.
Diante da gravidade da ocorrência, os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.
A gestante permaneceu no Hospital Municipal em repouso absoluto e, conforme as informações registradas pela polícia, posteriormente seria transferida para um hospital em Bandeirantes.
Até o registro da ocorrência, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher ou do bebê.
O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar e deverá seguir para os procedimentos cabíveis.