Grávida de seis meses é espancada pelo ex e leva socos na barriga no Norte Pioneiro

Vítima relatou à polícia que também era ameaçada e pressionada pelo ex-companheiro a ingerir medicamentos abortivos; suspeito não foi localizado. Caso aconteceu em Itambaracá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2026 às 10h38
Grávida de seis meses é espancada pelo ex e leva socos na barriga no Norte Pioneiro
A vítima precisou ser hospitalizada após as agressões. Foto: Imagem Ilustrativa.

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ITAMBARACÁ - Uma mulher grávida de seis meses foi espancada pelo ex-companheiro e atingida com vários socos na barriga na noite desta terça-feira (1º), em Itambaracá, no Norte Pioneiro. A vítima precisou ser hospitalizada após as agressões e, segundo informações policiais, permaneceu em repouso absoluto.

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A Polícia Militar tomou conhecimento do caso por volta das 21h05, depois que uma equipe foi acionada para comparecer ao Hospital Municipal, onde a gestante havia dado entrada apresentando lesões provocadas por agressões físicas.

Em contato com os policiais, a mulher relatou que está grávida de seis meses do ex-companheiro e que ele se recusa a aceitar a paternidade da criança.

Ainda conforme o relato da vítima, o homem teria passado a ameaçá-la e, em diferentes ocasiões, tentado constrangê-la a ingerir medicamentos abortivos.

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A situação teria evoluído para as agressões físicas. Segundo o que a vítima relatou à polícia, o ex-companheiro desferiu vários socos diretamente contra sua barriga.

Diante da gravidade da ocorrência, os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

A gestante permaneceu no Hospital Municipal em repouso absoluto e, conforme as informações registradas pela polícia, posteriormente seria transferida para um hospital em Bandeirantes.

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Até o registro da ocorrência, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher ou do bebê.

O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar e deverá seguir para os procedimentos cabíveis.

Foto: PRE
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Itambaracá - PR
Itambaracá - PR
Itambaracá é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 30 de novembro de 1955. Sua economia é baseada na agricultura familiar, com destaque para soja, milho, alfafa, olericultura e piscicultura. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos comunitários. Com população acolhedora, Itambaracá oferece tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento rural, história e cultura local de forma harmoniosa.
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