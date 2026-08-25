Motorista sai ileso após carreta tombar no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ITAMBARACÁ - Um motorista de 37 anos saiu ileso após a carreta que conduzia tombar às margens da PR-517, em Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (24) e mobilizou equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

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De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o tombamento foi registrado por volta das 17h, na altura do km 8,5 da rodovia. O conjunto veicular seguia no sentido Itambaracá–Andirá quando, por motivos que serão apurados, saiu da pista e tombou no acostamento, do lado direito da via.

O veículo envolvido era um conjunto formado por um caminhão Scania G540 e dois semirreboques, todos com placas de Jacarezinho.

Apesar do impacto, o condutor, identificado pelas iniciais C.L.V.T., não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. A ocorrência foi classificada como um sinistro de trânsito sem vítimas.

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Os policiais realizaram o teste do etilômetro no motorista, que apresentou resultado de 0,00 mg/L, descartando ingestão de bebida alcoólica.

A equipe do BPRv sinalizou o trecho, registrou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo local. As causas do tombamento não foram informadas.