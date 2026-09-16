Governo do Paraná revela atrações do Verão Maior 2027 com 30 shows gratuitos

Alok reuniu mais de 338 mil pessoas na abertura do Verão Maior 2026. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná revelou nesta quarta-feira (16) os primeiros 28 dos 30 shows que vão movimentar o Verão Maior Paraná 2027. A nova edição reúne grandes nomes da música brasileira em apresentações gratuitas nos palcos de Matinhos e Pontal do Paraná, entre 28 de dezembro e 31 de janeiro.

A lista passa por diferentes estilos e gerações. Jorge & Mateus, Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Maiara & Maraisa, Jota Quest, Menos é Mais, Hungria, Paula Toller, Pixote, Turma do Pagode e Vitor Kley estão entre os nomes já confirmados.

Até agora, o Estado anunciou 12 atrações para Matinhos e outras 16 para Pontal do Paraná. A programação ainda guarda duas surpresas, que devem completar a lista de 30 shows nos próximos dias.

Quem sobe ao palco em Matinhos

Matinhos terá uma programação que mistura sertanejo, pagode, pop, rap e nomes consagrados da música brasileira.

Estão confirmados Jorge & Mateus, Thiaguinho, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Maiara & Maraisa, Jota Quest, Zezé Di Camargo (Zezé Rústico), Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Menos é Mais, Simaria e Hungria.

Entre os retornos está Gustavo Mioto, que participou da edição anterior do Verão Maior em Pontal do Paraná e, desta vez, passa para o palco de Matinhos.

Pontal terá 16 atrações

Pontal do Paraná terá o maior número de atrações entre os dois principais palcos anunciados até agora.

A programação conta com João Bosco & Vinícius, Maiara & Maraisa, Paula Toller, Pixote, Turma do Pagode, Marcos & Belutti, Cleiton & Romário, Jeito Moleque, Trio Parada Dura, Naiara Azevedo, Maneva, Vitor Kley, Fred & Fabrício, Os Bonifácio, Vini & Lucas e Geriatricus.

O Jeito Moleque também retorna ao evento, mas troca de cidade. Depois de se apresentar em Matinhos na temporada anterior, o grupo estará em Pontal nesta edição.

Maiara & Maraisa aparecem nas programações dos dois palcos e, portanto, terão apresentações tanto em Matinhos quanto em Pontal do Paraná.

Sem atrações internacionais em 2027

Uma das principais mudanças em relação à edição anterior está na ausência de artistas internacionais. Em 2026, o Verão Maior recebeu Gipsy Kings e Inner Circle. Para 2027, o Governo do Estado decidiu concentrar a programação em atrações brasileiras e locais.

Ratinho Junior fala sobre shows internacionais. Foto: Reprodução/Band

Questionado sobre o assunto durante o anúncio, o governador Ratinho Junior citou o custo e a complexidade das contratações internacionais.

“Esse ano a gente focou mesmo em artistas nacionais e locais. Primeiro por causa do preço, o cachê deles é em dólar, então isso acaba tendo um custo maior. Segundo que dá um trabalho, viu? Não foi fácil ficar contratando esse pessoal”, afirmou.

Artistas paranaenses também terão espaço

Além dos grandes shows, artistas do Paraná terão uma programação própria durante o Verão Maior. A secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, confirmou que será aberto novamente um edital de chamamento para selecionar músicos e grupos do Estado.

A previsão é de 58 apresentações de artistas paranaenses, divididas em quatro categorias. Parte delas acontecerá nos palcos Sunset, montados para receber shows no fim da tarde, enquanto o público deixa as praias.

Segundo a secretária, essa programação também estará presente em Guaratuba, Xangri-lá, Porto Rico e Matinhos, acompanhando outras atividades do Verão Maior.

Assim como os principais shows, toda a programação musical será gratuita. As duas atrações que faltam para completar a agenda principal devem ser reveladas pelo Governo do Paraná nos próximos dias.